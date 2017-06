Cuestionan proyecto de ordenanza para hacer caducar mandatos de los presidentes barriales

«Si nos olvidamos de la democracia, creo que estamos en un gran problema», dijo Viton.

El funcionario municipal mencionó que «el proyecto de ordenanza que presentó el concejal Curtale dice que el 31 de mayo 2018 tendrían que quedar sin efecto los mandatos de todos los presidentes barriales y llamar de manera simultánea a elecciones en todas las áreas».

En este sentido dio a conocer: «Yo no tuve contacto ni ningún presidente barrial tuvo contacto con el concejal y creo que es una falta de respeto no solo para la Dirección General de Asociaciones Vecinales sino sobre todo para los presidentes barriales».

Indicó que «viene siendo arduo el trabajo de todos los presidentes que fueron elegidos por el voto popular de los mismos vecinos, para que sean sus representantes para hablar con el municipio».

«Si nos olvidamos de la democracia, creo que estamos en un gran problema. Yo hablé con muchos presidentes vecinales y están preocupados porque no se les hizo ninguna consulta. Y creo que el proyecto de ordenanza del concejal está bastante vacío de contenido porque hay muchas dudas», definió Viton.

Entre las dudas, el titular de Asociaciones Vecinales dijo que, por ejemplo, «si Curtale quiere que el 31 de mayo de 2018 se venzan los mandatos de los presidentes vecinales, y que asuman todos juntos, «estaríamos 45 días con las vecinales acéfalas hasta que los presidentes asuman».

«Me gustaría que el concejal convoque a los presidentes o se acerque a las vecinales para explicar su proyecto. Los presidentes barriales van a estar encantados de que les cuenten de qué se trata todo esto. Porque darles la espalda a los actuales presidentes parece bastante extraño», dijo. Y agregó: «Si nos queremos saltear a los presidentes elegidos por el voto de sus vecinos creo que estamos en un error».

Incluso indicó que «si Curtale quiere que lo acompañemos a las asociaciones vecinales para charlar, lo haremos con gusto».

«Lo más penoso de todo esto es que se está trabajando de espaldas a las comisiones barriales elegidas por los vecinos. Creo que es un concejal elegido por los votos de los vecinos de Rawson y como tal tendría que dar respuestas acercándose a charlar con los presidentes barriales, para que vean las inquietudes y ponerse a trabajar a la par para conocer las necesidades de los vecinos».