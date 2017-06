En plena campaña como candidato de su partido a gobernador, tuvo la deferencia de acercarse y preguntarme (siendo yo director de turismo por otra fracción política) cuál era mi opinión ante un pedido que le hicieran algunos ciudadanos de solicitar que se devuelva a la provincia las tierras de Parques Nacionales.

En la oportunidad le respondí que Argentina estaba entre los países que más prestigio tienen por el cuidado de sus parques naturales y que este galardón no convenía perderlo en aras de algunos interesados en apropiarse posteriormente de esas tierras para beneficio personal, y que mirado desde otro ángulo producirían más beneficio como atracción turística, manteniéndose el reconocimiento como país protector de sus áreas que deben ser protegidas para la posteridad.

Me agradeció y no vi en su plataforma política que tocara el tema. Un tiempo después, cuando lanzamos en Comodoro Rivadavia las Jornadas del Viento en un proyecto inspirado en la prédica del amigo Kelo Morales y siendo él intendente, nos prestó todo el apoyo necesario y nos acompañó en la presentación del encuentro, que con el tiempo sería un eslabón importante en todo lo que hoy vemos con los molinos eólicos.

Indudablemente sólo en un hombre de la talla de Marcelo Guinle se pueden tener esos gestos de grandeza, que hablan tan bien de los buenos políticos que no sólo piensan en sí, sino en brindarse a la comunidad cuando los objetivos son claros. Dejando de lado otro tipo de intereses.

Hoy, los que lo apreciamos lo despedimos con respeto y hondo pesar. Se fue un político de raza.