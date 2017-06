Arcioni entregó viviendas en Esquel y en Tecka

En la ciudad que conduce el intendente Sergio Ongarato también inauguró un nuevo destacamento de Bomberos Voluntarios. El gobernador Mario Das Neves no estuvo presente, producto de que el avión oficial no pudo operar debido a las fuertes ráfagas de viento. Estuvo presente el ex ministro de Gobierno, Rafael Williams.

En Esquel, el acto se realizó en el salón de usos múltiples de la Escuela de Nivel Inicial 470, donde Arcioni estuvo acompañado por el intendente de Esquel, Sergio Ongarato, y el presidente del Instituto Provincial de la Vivienda y Desarrollo Urbano, Martín Bortagaray, entre otras autoridades provinciales y locales. La entrega de viviendas se enmarcan en el proyecto Siprosalud II, plan localizado en cercanías del 28 de Junio y que estipula un total de 60 casas. Arcioni también presidió en Esquel la inauguración del Destacamento de Bomberos Voluntarios, una obra que demandó a la Provincia una inversión de más de 1.000.000 de pesos.

Por otra parte, Arcioni también encabezó el acto en la localidad de Tecka en donde entregó 21 viviendas. Durante el evento se firmaron convenios y se entregaron aportes a distintas instituciones de la localidad.

Entre el Instituto Provincial de la Vivienda y el Municipio se rubricó un acta compromiso para refaccionar una vivienda que se incendió, por un total de 150 mil pesos, además de la ejecución de la obra de redes de servicios en la Manzana Nº 69, por 1.600.000 pesos.