Si hay «curro» hay cómplices o negligencia

Y, como es habitual en la política criolla, la culpa es siempre del anterior gobierno. De manera que tácitamente se lo hace responsable del «curro» denunciado. Es válida la sospecha, porque si ha habido irregularidades en la otorgación de esos subsidios, era necesaria la complicidad de quiénes las dieron y es lógico qué se investigue y se sancione a los responsables. Pero también, y por qué no decirlo, no están exentos de responsabilidades los actuales funcionarios de este gobierno que manejan ese tema, que no obstante el tiempo transcurrido desde que se hicieron cargo del mismo, no advirtieron irregularidad alguna en las negociaciones de esos subsidios que se siguieron pagando normalmente. Por supuesto que no sería justo incorporarlos a quienes el Gobernador acusa de ser los autores de los convenios dando esos cuestionados subsidios, pero no sería una incorrección acusarlos de negligentes.