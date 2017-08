Frigerio aseguró que Menna «es parte del cambio que también se viene en Chubut»

Frigerio lo expresó en declaraciones periodísticas hechas a la emisora Radiovisión de Comodoro Rivadavia en el contexto de su visita del jueves a esa ciudad, donde compartió actividades con Menna y firmó acuerdos para el inicio de obras para la reconstrucción de los sectores de la ciudad más afectados por el temporal de marzo y abril de este año.

El ministro nacional, al hacer un balance del resultado de las PASO del domingo, dejó en claro que «la gente votó mayoritariamente la persistencia en este rumbo que ha permitido recuperar la república, la independencia de la Justicia, que le ha declarado la guerra a las mafias. Y por eso votó no volver atrás, a caminos alternativos que nos llevaron al fracaso, a la impunidad, a la corrupción, a la pobreza».

Agregó que el respaldo a Cambiemos en todo el país «es una señal de aliento, pero más que nada una enorme responsabilidad para avanzar en la solución de problemas concretos».

ENORME CONFIANZA

En este contexto afirmó: «A Gustavo Menna siempre le tuvimos una enorme confianza y el Presidente le tiene consideración y confianza. Es parte del cambio, de lo que se viene en Chubut también».

El resultado de la elección Chubut, donde la candidatura de Menna fue la segunda más votada en un empate técnico con el candidato del oficialismo provincial, «marca un antes y un después en términos de un recambio que necesita la política argentina. Porque la gente no solo eligió no volver atrás, sino que les dice basta a otros políticos que ya tuvieron oportunidad de resolver los problemas de la gente y no lo hicieron».

«Creo que Menna es el mejor ejemplo de político joven y experimentado que busca su lugar y que tiene una cercanía, una empatía con la gente que se ha comprobado en esta elección. Pero este es el primer paso: el 22 de octubre vamos por los puntos y vamos a seguir transitando este camino», añadió.

En cuanto a la importancia de contar con más bancas en el Congreso para Cambiemos, Frigerio explicó: «Necesitamos consensos porque tenemos el Gobierno con el menor apoyo legislativo por lo menos del último siglo, con un tercio de la cámara de diputados y un quinto de la cámara de senadores».

«Por eso -continuó- esta elección es importante, por eso necesitamos que Gustavo Menna vaya al Congreso y que le dé una mano a Mauricio Macri, que aporte a la gobernabilidad».