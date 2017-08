Con críticas a Yauhar y Eliceche se reunieron algunos precandidatos que participaron de la interna del FPV

Algunos de los precandidatos del FPV que participaron de las PASO se reunieron en Comodoro Rivadavia. Héctor González, Néstor Hourcade y Jorge «Loma» Avila estuvieron presentes.

Hubo fuertes críticas por la reunión entre Carlos Linares, Norberto Yauhar y Carlos Eliceche. A los dos últimos se los llegó a calificar de «cararrotas» y «perdedores».

Fue el jueves por la noche en Comodoro Rivadavia donde, asado de por medio, se reunieron el lucifuercista González, Néstor «Hacha» Hourcade (ex precandidatos), el petrolero «Loma» Avila, el jefe del bloque FPV, Javier Touriñán, el sindicalista de La Bancaria Walter Rey, y también el funcionario comodorense Leonardo Rocha. Horas antes, el ganador de la interna, Ricardo Fueyo, se reunía en Buenos Aires con Cristina Kirchner.

Acordaron un nuevo encuentro a realizar la semana entrante convocando a los seis precandidatos que participaron de las PASO por el FPV. Podrían invitar a Linares reconociéndole el liderazgo del justicialismo provincial, pero también hubo pase de factura para el Intendente comodorense.

«Habría que preguntarle a Linares por qué se sienta en esa mesa con Yauhar y Eliceche. ¿A quién representan?», dijo González en declaraciones a la FM 100.1 de Comodoro Rivadavia, aludiendo a la foto publicada por EL CHUBUT sobre ese encuentro registrado esta semana en Puerto Madryn.

Y fue aún más duro al sostener que tanto Yauhar como Eliceche «son cartón pintado, perdedores. Y ahora se sacan fotos como si fueran dueños de algo. Son unos cararrotas». González no se guardó nada y dijo que no pueden juntarse con «los que se dicen autoridades partidarias que ahora aparecen en fotos como si fueran ganadores, cuando en ningún momento aparecieron en la campaña».

A las claras quedó que la interna sigue viva en el PJ provincial y que no hay reconocimiento de las autoridades internas, como un reclamo de renovación de dirigentes.

LE PIDEN «SILENCIO» A YAUHAR

En la cumbre comodorense, los precandidatos que salieron segundo, tercero y cuarto en la interna peronista (González, Hourcade y «Loma» Avila como jefe de Leandro Moyano) esbozaron algunas conclusiones terminantes.

Una de ellas es que el ex ministro de Agricultura de la Nación mantenga «silencio de radio» porque cada vez que habla o aparece «espanta al electorado», analizaron todos los presentes.

Uno de los motivos por los que recayeron sobre la figura de Yauhar fue que Fueyo terminó en cuarto lugar en Rawson, detrás de Mariano Arcioni, Gustavo Menna y González.

¿HOURCADE JEFE DE CAMPAÑA?

Otra síntesis que deribó del cónclave pejotista es que Hourcade sea el jefe de campaña del Frente Para la Victoria de cara a las elecciones generales del 22 de octubre. La propuesta fue diseñada por el jefe del bloque FPV, Javier Touriñán y tanto González como Avila habrían estado de acuerdo con esa iniciativa. Hourcade fue propuesto como el jefe de la campaña de la fórmula Fueyo-Pecci por su extenso conocimiento del interior provincial que absorbió cuando era subsecretario de Asuntos Municipales en la gestión Buzzi.

QUIEREN CORRER A MUTIO

Todos los presentes en esa reunión coincidieron que la performance del presidente del PJ, Ricardo Mutio, fue negativa y en este marco se sumaron a otras voces de dirigentes comodorenses que están disconformes con el hombre de confianza de Carlos Linares.

Alegaron que Mutio debería dar un paso al costado y le endilgan que las seis listas que participaron en las PASO fue un «grueso error» que será difícil de saldar.