Sastre y Maderna se reunieron en Madryn

Si nos atenemos a las PASO, cualquiera puede ganar, entrar segundo, o quedarse afuera del Congreso de la Nación. Ello incluye al oficialismo, al FPV y a Cambiemos.

Los intendentes Ricardo Sastre (Madryn) y Adrián Maderna (Trelew) se quedaron con un gusto agridulce en las elecciones del domingo. Y pasan por momentos de fuerte incomodidad con algunos miembros del entorno del gobernador, y en particular con el jefe del bloque de diputados Jerónimo García.

«Fue una reunión para hablar de política», explicaron desde el entorno de los jefes comunales respecto de su charla de ayer en el Golfo. La idea, según trascendió, es la de llevarle a Das Neves un diagnóstico «lo más crudo posible» de lo que creen los intendentes que ocurre, y por qué las elecciones del domingo no fueron tan buenas como lo esperado.

La reunión con Das Neves será hoy. Y los intendentes vienen negociando desde hace días para que el encuentro sea a solas con el mandatario provincial. No quieren «intérpretes, traductores, ni mediadores». Tal parece que los jefes comunales de Trelew y Madryn, los dos principales enclaves dasnevistas de la provincia, tienen mucho que aportar. «Y algunas de las cosas que van a decir pueden no sonar agradables», dijo una fuente. Ni Maderna ni Sastre quieren romper, pero sí quieren «unir», sacar ruido interno de la campaña, y convencer a Das Neves de iniciativas que deberían tomarse para mejorar las PASO del domingo, en las que el candidato oficial -el vicegobernador Mariano Arcioni- quedó por debajo del 30 % de los votos.