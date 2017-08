Arcioni: «Menna no hizo una sola propuesta para la solución a los problemas de Chubut»

El vicegobernador sostuvo ayer que «pasada la campaña de las PASO en la provincia, debo decir con sinceridad que el candidato de Cambiemos, Gustavo Menna, no hizo una sola propuesta en su campaña para buscar una solución a los problemas que la provincia debe afrontar, derivados de medidas nacionales».

Asumiendo un rol más fuerte en su mensaje y apuntando hacia Menna, puso como ejemplo de su afirmación que «fuimos nosotros desde el Gobierno de la Provincia, con el gobernador Mario Das Neves a la cabeza, los que presentamos un amparo contra el aumento de las tarifas del gas. Y los primeros también en reclamar en forma enérgica la quita de los reembolsos por puertos patagónicos, posibilitando el rechazo de ese Decreto de Necesidad y Urgencia en la Comisión Bicameral», recordó.

Arcioni también remarcó que «Menna por ejemplo tampoco estuvo acompañando ni gestionando para buscar soluciones ante la crisis petrolera, como tampoco se lo vio gestionando ante la crisis que enfrenta la industria textil. Siendo un hombre de Comodoro Rivadavia, no lo vi comprometiéndose en la problemática de Guilford, ahí sólo estuvo y está el Gobierno de la Provincia, lo mismo que con el cierre de la planta de Pepsi en Trelew, donde estamos brindando un fuerte acompañamiento a las familias que perdieron su puesto de trabajo, avanzando en alternativas para generar otro emprendimiento».

Continuó su embestida al indicar que «la verdad es que no ha habido una propuesta seria de parte del candidato de Cambiemos en este sentido, siendo que debería ser el primero en dar explicaciones de estas políticas que se están implementando desde el Gobierno nacional y que tanto impacto negativo están causando sobre todo en las economías regionales. Había comprometido el presidente Mauricio Macri fortalecer las economías regionales y se ha hecho todo lo contrario».