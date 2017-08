Ongarato y Pagliaroni recorrieron la Escuela 76 y se interiorizaron de los problemas edilicios

El intendente, Pagliaroni y Vazquez se reunieron con directivos de la institución y de la cooperadora. Cabe recordar que el edificio de la Escuela 76 fue declarad Monumento Histórico en 1993 por el municipio de Esquel.

“Conversamos sobre la situación edilicia de la escuela, mirando reparaciones que son necesarias y vamos a hacer las gestiones para que lo antes posible se puedan hacer las reparaciones”, manifestó Ongarato, quien aclaró que “el hecho de que sea un monumento histórico implica que no se puede modificar arquitectónicamente el edificio. Que hay que mantener la arquitectura, la estética y las cuestiones que hacen que se lo identifique como parte importante de nuestra historia. Y si se hace algún trabajo, hay que tener el cuidado para no modificar la arquitectura”.

En este sentido, indicó que “habría que discutir sobre alguna de las chimeneas donde se da el ingreso del agua, y en el SUM hay tareas de mantenimiento que atender”.

Además, agregó que “como todo edificio público requiere un mantenimiento, que se atienda el estado general para que pueda seguir funcionando. Ya el año pasado recibí a gente de esta escuela que planteaba cuestiones desde lo edilicio que no cumple con algunos requisitos de la actividad pedagógica”.

Ongarato dijo que podría avanzar el proyecto que contempla la construcción de un nuevo edificio escolar, y que el edificio histórico se transforme en un museo, con salas de exposiciones. “Si uno mira las aulas, si mira el edificio antiguo que tiene más de 100 años, ve que no cumple con los requisitos de hoy para un edificio educativo. Así que se necesitaría un edificio en mejores condiciones. Con el crecimiento demográfico, con sectores de la ciudad que crecen hay que planificar a varios años el emplazamiento de nuevas escuelas en la ciudad”, concluyó diciendo Ongarato.