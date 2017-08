Igón: «Si no somos capaces de hacer una apertura en el PJ es difícil que Fueyo sea diputado nacional»

«Tenemos que trabajar muchísimo para que Fueyo sea diputado nacional. Necesitamos 45 mil votos para alcanzar a (el candidato de Cambiemos) Gustavo Menna», sintetizó Igón ayer en FM EL CHUBUT, dando por descontado que no tendrán el acompañamiento de todo el FPV.

Apuntó a la dirigencia y pidió que dejen de hacer «movimiento de vedette» y rechazó la posibilidad de expulsiones en el PJ. «Hay que hablar con los compañeros de todas las organizaciones políticas, de la JP, y también hay que hablar con los compañeros que pertenecen al campo nacional y popular y que no están afiliados al peronismo», dijo Igón.

El legislador kirchnerista sinceró que «si nosotros no somos capaces de tener esa apertura, va a ser muy difícil de que Ricardo Fueyo sea diputado nacional». Aunque el FPV con la totalidad de sus listas fue el frente más votado en las PASO en Chubut, Igón esgrimió que «si contamos lo que sacó el FPV y le resta lo que obtuvo Ricardo Fueyo, quedan alrededor de 70 mil votos libres. Nosotros por lo menos de esos 70 mil votos necesitamos 45 mil, 50 mil». Y agregó que «hubo candidatos dentro del FPV que no responden ni a la conducción, entre comillas conducción de la provincia, y mucho menos a lo que es la conducción de Cristina Fernández de Kirchner. Entonces, me parece que lo que están tratando de negociar son otro tipo de cosas. Si nosotros no se lo podemos contar a nuestros militantes este tipo de cosas, me parece que estamos equivocados».