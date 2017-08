PASO: Casi 120 mil personas no votaron en las elecciones

La diferencia entre el oficalismo provincial y Cambiemos fue de poco más de 3.800 votos. Casi una radiografía de la elección del 2015, cuando el actual gobernador Mario Das Neves se impuso frente al ex, Martín Buzzi. La diferencia, es que ahora se metió Cambiemos en la disputa electoral.

A su vez, el Frente Para la Victoria fue la fuerza más votada, sacando una diferencia de casi 18 mil votos frente a Chubut Para Todos.

En este tablero político donde todo está «muy justo y apretado», hay un dato no menor: 119.690 electores no concurrieron a votar en las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias, transformándose en un porcentaje determinante para las generales del 22 de octubre.

Los datos oficiales emitidos por el Juzgado Federal de Rawson con competencia electoral, reflejaron que estaban habilitados 435.094 chubutenses para votar, aunque accedieron a las urnas 315.404, representando un total del 72,51% sobre el total de los electores.

Sin ir más lejos, algunos partidos políticos ya comenzaron a efectuar un «trabajo de hormigas» para detectar en cada mesa de votación quiénes fueron los ausentes y así poder ir en búsqueda de esos ciudadanos que hasta el momento no tiene identificación con el justicialismo kirchnerista, con el dasnevismo, ni con el macrismo.

A esta estadística hay que añadirle los 17.729 votos nulos y los 7.879 votos en blanco. En este caso puntual, es imposible detectar «quiénes» fueron los que optaron por este mecanismo de votación.