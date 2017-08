La UCR reúne a sus figuras para hacer un balance de las PASO

Las principales figuras del radicalismo, entre ellas las cabezas de lista de candidatos de todo el país, se reunirán el próximo martes en la sede del Comité Nacional de la UCR para hacer un "balance" de las PASO y ratificar el rumbo de su alianza en Cambiemos.



Según pudo saber NA, el encuentro será a partir de las 18:30 en la histórica sede de Alsina y Entre Ríos, hasta donde llegarán postulantes de todo el país, autoridades partidarias, intendentes y los jefes de los bloques parlamentarios nacionales, Ángel Rozas y Mario Negri.



La idea es hacer un balance de los resultados de las últimas elecciones y de la estrategia impulsada por el partido, a fin de ratificar la pertenencia al frente oficialista, con la intención de contrarrestar las voces críticas sobre el rol de la UCR en su alianza con el PRO y la Coalición Cívica-ARI.



Habrá un documento final, basado en un primer informe positivo sobre los resultados cosechados en las primarias en todo el país, que mostrará "que no sólo creció Cambiemos, sino que también creció la UCR", indicaron las fuentes consultadas.



"La estrategia política y electoral de la UCR fue la correcta y vamos a informarlo luego de haber recibido tantas miradas críticas", agregaron fuentes de la conducción del partido, que también giraron invitaciones a gobernadores.



Un informe publicado por el dirigente Jesús Rodríguez tras las PASO señala, de hecho, que si se repitieran los resultados en la elección del 22 de octubre no sólo la coalición Cambiemos aumentará su contingente legislativo en ambas Cámaras sino también el radicalismo.



Al respecto, indica que la UCR, "que encabeza las listas de Diputados de Cambiemos en 14 de los 24 distritos, obtiene en la Cámara baja 24 bancas, 2 más que las actuales, y constituye un bloque de 41 legisladores", por lo que la bancada de Cambiemos quedaría integrada por "41 radicales, 50 PRO, 10 de la Coalición Cívica y tres legisladores de otros partidos".



En el Senado, en tanto, Rodríguez advierte que "la UCR encabeza la lista en la mitad de los ocho distritos que renuevan sus bancas" y que "el radicalismo agrega tres senadores a su bloque de nueve integrantes".



"Hasta aquí los resultados de la elección y las evidencias que permiten afirmar que el creciente protagonismo radical -en los concejos deliberantes de todos los pueblos y ciudades, además de las legislaturas, el Congreso y la Administración- será coronado con dirigentes radicales que seguramente accederán a la gobernación en un número muy relevante de provincias", señaló el dirigente radical en su informe.



Otro ejemplo que será motivo de análisis en la cumbre es el magro desempeño electoral del radicalismo en la Ciudad de Buenos Aires, donde -sin la posibilidad de competencia en las PASO- decidió no acompañar al oficialismo para ir en un frente encabezado por el exministro Martín Lousteau.