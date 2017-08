La comisión de Transporte convocó a taxistas y remiseros para evaluar ampliar las licencias

El Municipio ya había manifestado sus intenciones de otorgar más licencias de taxis, pero el titular de la Asociación Eduardo Do Brito se opuso a la medida. El Municipio anunció obligatoriedad del uso de GPS.

En su momento, Do Brito contrapuso que la incorporación de nuevos taxis perjudicaría aún más la complicada situación económica que atraviesa el sector. Para graficarlo, el titular de la Asociación de Taxis, posteó en mayo pasado una foto con una larga fila de vehículos parados esperando por clientes.

Después de estos cruces, el Municipio pareció retroceder con la medida y dejaron en claro que no iban a agregar licencias si complicaban la actividad.

En diálogo con FM EL CHUBUT, la edil de Cambiemos, Florencia Rossi, indicó que el viernes se sentarán a evaluar la situación del sector con referentes de taxis y remises. Explicó que en la charla se evaluará «si es necesario o no licitar más chapas». Mencionó que hay una ordenanza que marca la cantidad de liencias que puede haber en la calle en función de la cantidad de habitantes.

DISCAPACITADOS

En tanto, Rossi recordó que quedan pendientes licitar 11 chapas de taxis y remises, que están contempladas dentro los parámetros de licencias actuales. En estas once licitaciones que faltan podrían incorporarse los remises y taxis especiales para gente con discapacidad, según el proyecto de ordenanza que impulsa la propia Rossi, que cuenta con el aval del Municipio. «Hay una ley a nivel nacional que lo exige. Estamos muy conformes con el Ejecutivo que lo está analizando y tenemos el visto bueno que se va a implementar, dijo Rossi».

Por su parte, el secretario de Gobierno, Eduardo Maza, ratificó que la gestión de Adrián Maderna promoverá que «en todas las paradas haya un vehículo preferentemente para discapacitados».

Por otro lado, Maza indicó que la comisión de transporte promueve que taxis y remises incorporen GPS para llevar un control del servicio. «Tenemos quejas de vecinos porque en alguna franja horaria cuesta conseguir vehículos, y si bien puede ser motivo de la demanda, puede ser que algunos no estén trabajando como corresponde», esgrimió.