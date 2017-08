El Municipio le reservará terreno al Tennis Club para la construcción de una pileta y más canchas

El convenio establece además que la entidad está obligada a presentar en seis meses un proyecto de desarrollo productivo, a partir de la vigencia del documento.

El acta fue firmada en instalaciones del Tennis Club. El Municipio, de acuerdo a los alcances de la firma, reservará por un año un terreno y la institución deberá presentar los proyectos a ejecutar «a los fines de ampliar la oferta de las diferentes actividades» que ofrece a la comunidad.

Desde el Tennis Club mencionaron la construcción de canchas y una pileta de natación. Además se comprometió a suplir las instalaciones deportivas con el estacionamiento adecuado, según normativa vigente. Quedó asentado también el acompañamiento del Municipio para la concreción de las obras estimadas, bajo condiciones.

Tras la firma del acta, el intendente Adrián Maderna felicitó a la entidad por contribuir al desarrollo de la disciplina en la ciudad «no sólo desde el recurso sino también la infraestructura». En la institución «mucha gente de bien deja su vida», realzó el titular del Ejecutivo.

«También se trata de instalaciones que nuclean a la familia, un espacio de encuentro, un lugar importante para la ciudad», definió.

«NOS QUEDARON CHICAS LAS INSTALACIONES»

Por su parte, el secretario de Gobierno, Eduardo Maza, apuntó que la rúbrica representa «el punto de partida para el crecimiento de esta institución». Y remarcó que «el Intendente no es solo una persona que piensa en infraestructura, en servicios, mejorar la calidad de vida de la gente, combatir la inseguridad, sino que trabaja mucho en la contención en los barrios y hace hincapié en la cultura, la educación, y el deporte».

«El Intendente tuvo la visión de ver en este club gente seria y responsable, y que le puede dejar un aporte grande a la ciudad, por eso se avanzó en la firma del acta», concluyó.

Por último, el presidente de Trelew Tennis Club, Jorge Real, reconoció la sorpresa por «la rapidez con la que se resolvió el pedido. La realidad es que el gran capital humano que tenemos es más importante que el capital de infraestructura porque es gente que trabaja todos los días».

Admitió que «nos quedaron chicas las instalaciones actuales, tenemos saturadas las canchas, a las 19 no se consiguen turnos», ejemplificó. En esta línea, recordó que «hace 4 meses se me ocurrió plantearle a Maderna que se analice la viabilidad del terreno que está próximo a este complejo porque sabemos de las necesidades de la ciudad y quizás podríamos comprometer otros proyectos, pero nos sorprendió la resolución», reiteró.