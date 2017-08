Cruces entre Nación y Provincia por viviendas para damnificados del temporal en Comodoro

El funcionario nacional Fernando Alvarez De Célis, cuestionó que en Chubut se habrían fraguado padrones con beneficiarios de un plan de viviendas al incluir vecinos que no fueron afectados por el temporal. Desde el IPV aseguran que «es mentira».

En un intento de llegar a un acuerdo, Provincia volvió a incluir otros nuevos 16 beneficiarios, pero también fueron impugnados por Nación. Luego de una acalorada discusión, funcionarios nacionales y provinciales acordaron dirimir las diferencias en Buenos Aires. El miércoles volverían a juntarse. Pero la polémica no quedó ahí.

Ayer el titular del IPV, Martín Bortagaray, ratificó la postura del Gobierno provincial y volvió a cargar duro contra Alvarez De Célis a quien adjudicó la autoría de «esta burda operación política» en plena campaña electoral.

También disparó que «es mentira» el número de beneficiarios al que se refirió el funcionario nacional. Respaldó sus dichos con la misma documentación que presentó el intendente de Comodoro Rivadavia, Carlos Linares.

NACION DUDA

Al fundamentar su denuncia, Alvarez De Célis esgrimió que «el IPV incluyó a 160 vecinos de Comodoro como beneficiarios de viviendas», cuando en realidad «solamente 40 habían sido afectados directamente por el temporal».

El funcionario nacional días atrás ratificó que esos 40 casos habían sido trabajados con el municipio de Comodoro Rivadavia, que maneja el intendente Carlos Linares. Agregó que una vez acordado con el municipio, el relevamiento «fue seguido exclusivamente por el IPV» en el ámbito del orden provincial.

De esta manera, Alvarez De Célis dejó en claro que el Gobierno Nacional cumplió con sus obligaciones con los vecinos damnificados, pero no pudo decir lo mismo de la Provincia. «Lamentablemente en el padrón que nos acercó el Instituto Provincial de la Vivienda detectamos irregularidades porque encontramos gente que no fue afectada por el temporal de una manera tan drástica que debiera recibir una nueva casa. Sin embargo, fueron incluidos en el padrón y eso no lo vamos a permitir», determinó el funcionario nacional.

RESPUESTA DE PROVINCIA

Para rebatir los dichos de Alvarez De Célis, Bortagaray ayer aportó documentación precisa de la nómina de beneficiarios presentada en el IPV por el intendente de Comodoro Rivadavia Carlos Linares, con el relevamiento de los vecinos «afectados por el temporal» realizado por ese municipio, para llevar adelante el cuestionado plan de 71 viviendas.

«Desde el Gobierno provincial cumplimos con lo que pidió Nación respecto del listado de viviendas, el que tenía que ser confeccionado y avalado por la Municipalidad de Comodoro Rivadavia y así lo hicimos», afirmó Bortagaray.

En su descargo, el titular del IPV cuestionó en principio los números aportados por Alvarez De Célis en su denuncia. «Es mentira lo que dice Alvarez De Célis en relación al número de 160 beneficiarios. Desde la Provincia remitimos según lo relevado por la Municipalidad de Comodoro Rivadavia un listado de 106 casos, no 160. Es decir que no sabemos de dónde saca ese número el funcionario nacional», dijo Bortagaray.

En esa línea, Bortagaray exhibió una carta enviada al subsecretario de Desarrollo Humano y Hábitat, Iván Kerr, en la que Provincia refiere a 106 casos de vecinos afectados por el temporal para ser reubicados en una nueva vivienda a ejecutar con financiamiento de Nación.

LOS DOCUMENTOS

Por otro lado, Bortagaray precisó que «con fecha 16 de junio, mediante número 4538/IPV y con carácter de urgente, fue remitida nota al intendente de Comodoro Rivadavia, Carlos Linares, solicitando que ante la necesidad y urgencia de continuar con la tramitación del financiamiento de las 100 viviendas acordadas con el Estado nacional, se requería se remita urgente el listado de los beneficarios».

Luego, continuó Bortagaray, «el 28 de junio el intendente Linares envió al IPV el listado de beneficiarios seleccionados por el municipio y desde nuestro organismo lo elevamos el 4 de julio a la Secretaría de Vivienda de Nación siendo recepcionada formalmente el 5 de julio y mediante nota número 4875. Tenemos los papeles que así lo demuestran», afirmó.

Por último, Bortagaray lamentó que «Alvarez De Célis no se ajuste a la verdad con un tema tan sensible como lo es la necesidad de viviendas que tienen las familias de Comodoro Rivadavia que fueron afectadas por la catástrofe climática que azotó a la ciudad», concluyó.