Chubut recibiría $ 1.200 millones hasta diciembre para atender desequilibrios

El ministro de Economía, Pablo Oca, viajó a mitad de semana a Buenos Aires para terminar de depurar y acordar con el Gobierno nacional la ayuda financiera que recibirá Chubut para palear el déficit de 300 millones de pesos aproximados que tiene por mes.

Según pudo averiguar EL CHUBUT, Nación no puso ningún condicionamiento particular para esta ayuda financiera, aunque «realizará un seguimiento de la ejecución presupuestaria y el déficit» de la provincia.

Oca llevó un borrador más extensivo que contemplaba no solo la ayuda financiera, sino que además, esbozaron un proyecto junto al presidente de ISSyS, Cristian Eguillor, que prevé un esquema para equilibrar el déficit de la obra social.

Con respecto a la ayuda financiera, los 1.200 millones de pesos aproximados que embolsará la gestión de Mario Das Neves están encuadrados en un Fondo Fiduciario de Financiamiento, que es el que utilizan para asistir a algunas provincias. Las transferencias serán mensualmente y tendrá un plazo de validez que vence a fin de año. Estos 250 millones por mes servirán prácticamente para cubrir el déficit que tiene Chubut cada 30 días.

A FIN DE MES INGRESARIAN

LOS U$S 32 MILLONES

Desde el Gobierno aseguraron a EL CHUBUT que a fin de mes podrían estar disponibles los casi 33 millones de dólares que tomó Das Neves de los fondos sobrantes del endeudamiento de la gestión Buzzi. Una vez que ingrese el flujo de dinero, Provincia diseminará el 15% a los municipios y el 1% a las comunas rurales. Los fondos pueden ser utilizados para gastos corrientes.