Preocupa que Gendarmería tenga acceso al expediente donde se investiga la desaparición de Maldonado

El letrado, que desde el inicio de la investigación viene solicitando al juez Guido Otrando el apartamiento de la fuerza federal, dejó entrever que la hipótesis principal es la que apunta a que el joven artesano habría sido detenido por los gendarmes que protagonizaron el operativo en el lof en resistencia del departamento Cushamen el 1° de agosto. Asimismo hizo hincapié en las numerosas irregularidades en la investigación.

“No podría afirmar que la Gendarmería está obstaculizando la investigación pero sí que no estuvo a la altura de las circunstancias en términos institucionales: se informó mal, se lavaron vehículos, se encontraron fajas rotas. Cuando fue la audiencia del hábeas corpus con el comandante principal tampoco se brindó información”, dijo Machado en rueda de prensa. Sobre la participación de Gendarmería el 1° de agosto, advirtió que “primero se habló de algunos escuadrones y hoy ya tenemos más de cuatro que habrían participado. El de El Bolsón, Esquel, Bariloche, José de San Martín, Comodoro, se habla pero no está bien claro de Ramos Mejía. Y según los datos del expediente, ya había informado Gendarmería la totalidad de los participantes de ese día, que ascenderían a 130 aproximadamente”.

Machado reconoció que “Gendarmería presentó un escrito pidiendo ser tenido por presentado y fotocopia del expediente. El juez lo tuvo por presentado y tengo entendido que ya tiene copias. Creo que eso no debiera ocurrir, yo no le daría copias, pero no soy quien decide”. El acceso de Gendarmería al expediente dijo que es inusual. “Lo ideal sería que no acceda al expediente”.

Sobre los tiempos de la investigación, señaló que “se debió haber obrado con mayor celeridad porque el tiempo conspira contra una investigación en este tipo de casos”.

HIPOTESIS PRINCIPAL

“La hipótesis que flota en el aire con mayor fuerza, sin descartar otras hipótesis, es la hipótesis primigenia que sostiene la comunidad mapuche y que tiene bastante razonabilidad”, agregó el defensor oficial, quien recordó que “en la primera audiencia que tuvo el hábeas corpus solicité que se le dé el derecho al comandante principal de ejercer su derecho a defensa, que brinde detalladamente un informe y que no participe más. Gendarmería no estuvo en el rastrillaje pero sigue en las inmediaciones con vehículos”.

Antes de finalizar, al ser consultado sobre los pasos que se pondrán en marcha para dar con Santiago, Machado comentó, “hay medidas que por responsabilidad en el proceso uno no puede difundir, uno las mantiene reservadas para evitar el desenlace no deseado de alguna prueba. Hay medidas pedidas y otras que seguramente se pedirán”.

Resultados de los análisis, se están enviando los mate-

riales levantados en las camionetas, todavía no se realizaron las pericias, calculamos que va a demorar una semana o 10 días más”.