Consejo de la Mujer pide que se difundan los teléfonos de atención a la violencia de género

“Presentamos una propuesta al ejecutivo con el objetivo de que se entregue a todos los comerciantes, cuando gestionan la habilitación comercial, una oblea con los números de emergencia dispuestos a nivel nacional y provincial para la prevención de violencia de género. También los números telefónico de atención al suicida y de la fiscalía”, dijo Avilés, quien destacó que “la gente puede llamar al 137 pero no sabemos si hay un referente o quien se derivan las llamadas: el problema es que la mayoría de la gente desconoce que están disponibles estos números. Así que entregar las obleas no sería una mala idea que los números se hicieran visibles en los lugares públicos”.

Por otra parte, la presidenta del Consejo dio cuenta de que ya desde este estamento se elevó por nota el pedido para la realización de una campaña de prevención a través de los medios de comunicación. “Esta propuesta se presentó el año pasado, cuando se presentaron las autoridades de Consejo. Allí Ongarato dijo que se iban a sacar partidas de las municipalidad para promocionar y realizar una campaña de prevención masiva”.

Avilés confió que se trata de “un gasto muy grande el que se realiza para atender la violencia de género y se ahorraría mucho realizando campañas de concientización para todas las edades. No solo se ve la violencia en los matrimonios más grandes, sino también en noviazgos adolescentes, así que tenemos que aprender a concientizar a la población”. Y en este sentido mencionó que “todavía no hubo avances y se necesitan fondos. Hoy la violencia de género es una prioridad porque esta es una de las ciudades con mayor índice de violencia. Tenemos un 70% más de denuncias que el año pasado. Sólo en los tres primeros meses se recibieron en este 2017 un total de 160 presentaciones entre denuncias, exposiciones y actas. Es muchísimo lo que crecieron las denuncias así que tenemos que concientizar a la población”.