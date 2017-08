La policía catalana mató al autor del atentado de Barcelona

La fuerza de seguridad había respondido a un aviso de un ciudadano que identificó al atacante en la ruta. No está claro si hubo un tiroteo o cómo llegaron los policías a disparar y matar a Abouyaaqoub. Algunos medios españoles informaron que el marroquí gritó "Alá es el más grande", la tradicional consigna de los militantes yihadistas, cuando se enfrentó a los agentes.

Tras abatirlo, la Policía se tomó varias horas hasta poder identificarlo ya que, según informó la propia institución via Twitter, llevaba "adherido al cuerpo" lo que parecía ser un chaleco con explosivos.

Enviaron un robot que no sólo revisara el chaleco, sino también el cuerpo para buscar otras posibles armas y confirmar que el joven habían fallecido. Finalmente, confirmaron que ya no respiraba y que el chaleco era falso, según adelantaron fuentes policiales al diario Público.

El operativo de seguridad en Subirats se dio en el marco del masivo despliegue policial que ordenaron las autoridades catalanas después de los dos atentados del jueves pasado que dejaron 13 muertos y más de cien heridos en Barcelona, y una víctima fatal y cinco atacantes fallecidos en la ciudad costera de Cambrils.