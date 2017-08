En Chile rechazan un proyecto minero por el riesgo ambiental

Un comité de ministros rechazó este lunes un millonario proyecto minero y portuario que se pretende instalar en la región de Coquimbo (centro-norte), al considerar que su instalación no garantiza la seguridad de una reserva nacional que contiene al 80% de la especie pingüinos de Humboldt.



El proyecto Dominga, liderado por el conglomerado chileno Andres Iron, es fuertemente rechazado por ambientalistas que consideran que su instalación es una sentencia de muerte para una zona de Chile marcada por la diversidad medioambiental.



"No estamos en contra del desarrollo económico, ni los proyectos que son necesarios para el crecimiento país, pero estos deben responder adecuadamente a los impactos que pueden generar. En este caso no se realizó en forma adecuada", lo que lleva a rechazarlo, dijo el ministro de Medioambiente, Marcelo Mena.



"Había medidas de compensación que eran insuficientes, en el sentido que tampoco podía garantizar cuidar las especies que estamos preocupados", como los pingüinos de Humboldt, agregó el funcionario.



El Comité -integrado por los jerarcas de Medioambiente, Agricultura, Economía, Salud, Energía y Minería- consideró que había vicios en la medición de sus impactos, al no tomar en cuenta la línea base.



La Reserva Nacional Pingüino de Humboldt fue creada en 1990 en torno a tres islas ubicadas entre la región de Atacama y Coquimbo con el fin de proteger un ecosistema único que incluye pingüinos de una especie en peligro de extinción.



El Pingüino de Humboldt es de tamaño mediano, con altura de hasta unos 70 centímetros, y se distingue por su apariencia de la especie Magallanes por tener una sola franja negra en la parte superior del pecho.