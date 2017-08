La elección de subir al tren

Lo cierto es que en nuestra Provincia, dentro de aquellas observaciones de la que hablaba, se puede decir que ha ganado el Frente Para la Victoria aunque, cuando profundizamos la ecuación, es la única fuerza política que ha sumado en una colectora, como si fuera la antigua ley de lemas, y que, por lo tanto, quedan otras dos expresiones políticas que, en forma individual, han sobrepasado esos porcentajes que fueran sumados, que luego desaparecerán en las elecciones reales. El FPV-PJ lo único que hizo fue su interna.

También si observamos los números en general podemos decir que, sin lugar a duda, la ciudadanía del Chubut le ha objetado al gobierno de la provincia su gestión, dado que los números demuestran que solo un tercio de la población aprueba una administración que decía tener una apoyo mayoritario. Ha sido, en tal sentido, un verdadero agravio a la historia provincial cuando, el propio gobernador, ha sostenido el espíritu «gorila» de gran parte de la ciudadanía. Si hay algo que diferencia al Chubut de otras provincias es ese voto independiente, que le ha dado tantos triunfos al radicalismo como al peronismo, premiando o castigando las acciones gubernamentales.

Es probable que hoy una importante cantidad de chubutenses no concuerden con un estilo de gobierno que ha incorporado como verdades reveladas decisiones no compartidas o no debatidas o que, evidentemente, llegando hasta el límite de la estación, pretendan subirse a un tren en marcha que pasa, para no quedar relegados dentro de un destino nacional. La observa diferente a la década pasada, y donde a las actuales y permanentes observaciones del gobierno local, no le sigue ninguna propuesta para solucionar los problemas.

Lo que pasa con un tren en marcha es que uno se puede subir, lo puede perder o puede correr detrás del último vagón. Ya existió un tren que pasó por la Provincia y el gobierno de Jorge Galina hizo subir en él a todo el Chubut. La llamada batalla por el petróleo le permitió no solamente a YPF en 1960, siendo una empresa estatal, extraer la mayor cantidad de petróleo de toda su historia sino también a la Provincia acceder a los beneficios de una política que rompía con los intereses importadores y los negocios para unos pocos que eso significaba.

Hoy también pasa un tren: quizás no con la misma velocidad que el anterior, porque los tiempos han cambiado. Hoy el mundo es otro y los intereses también. En la filosofía desarrollista la rapidez en los cambios era prioritaria para salir del subdesarrollo y en forma simultánea lograr transformaciones en diferentes campos. Pero el concepto de la inversión era el mismo y éste debía generar en los sectores productivos la reacción, para romper la estructura del permanente deterioro en los términos de intercambio, esto es el acelerar el fenómeno de la industrialización para incorporar valor agregado a nuestras materias primas y generar empleo.

Hoy Chubut le puede aportar mucho a la Nación y ésta también a aquella. Hoy Chubut debe ser un polo de generación de energía y tener asentado en su territorio el aprovechamiento de ella. Nadie duda de las ventajas comparativas que tenemos en la incorporación de energía eólica y también solar, hidroeléctrica y otras alternativas donde deben llegar las grandes inversiones, para que las pequeñas y grandes empresas puedan tener el acceso a precios bajos y promover el empleo, descomprimiendo una administración pública elefantiásica.

Por eso creo que estamos a las puertas de una gran elección, donde el peronismo podrá rearmar y unir a sus dirigentes que, como punteros interesados llevaron al cuarto oscuro una visión de un pasado que ya no existe y que, frente a la mayoría independiente que conoce, porque somos pocos y sabemos quienes somos (como se ha repetido otras veces), deberá optar. Seguir teniendo diputados nacionales que no le aporten nada ni al Chubut ni a la Nación, como se reconociera en la campaña al sostenerse que los pueblos del interior prácticamente no los conocían, o en cambio generar una alternativa que no por novedosa sino por lo que significa permitirá, sin negocios previos, ingresar en el tren y no correr detrás del último vagón.

Se sostiene desde la antigüedad que, aunque se busque siempre, la felicidad plena no existe. Pero siempre se busca por que la mueven dos elementos fundamentales: la esperanza y la valoración del esfuerzo para encontrarla. Hoy lo mismo pasa con el destino de la Nación y de la Provincia.