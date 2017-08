Personal y exempleados del COSE denuncian irregularidades en el lugar

O que increíblemente se haya visto a alguno de los allí alojados manejando el vehículo de la institución, o conocer que los internos tienen en su poder la llave del economato y que se la deben pedir para poder hacer la comida.

Estos son solo algunos de los puntos que los denunciantes exponen en una denuncia que han elevado al Ministerio de la Familia solicitando la remoción de las autoridades del Centro de Orientación Socioeducativa.



“Hemos sido testigos de ver que el móvil de la institución ha sido conducido por uno de los menores”, se expone en una parte de la denuncia. “Que tienen acceso a internet en la Dirección en todo horario y sin supervisión, con lo cual los adolescentes ingresan a las redes sociales, suben fotos de ellos en sus dormitorios, descargan pornografía y otros contenidos no aptos”, se asegura en la presentación.

Más adelante los denunciantes aducen que “desde la Dirección se les facilita teléfonos celulares con los que realizan llamadas y mandan mensajes por WhatsApp sin restricción alguna”, y también que “se han detectado en los dormitorios elementos prohibidos como frascos de perfume, aros, relojes, pulseras, platos de loza, vasos de vidrio, cubiertos de metal”.



Lo más insólito es que -según quienes ponen en evidencia las supuestas irregularidades que pasan en el COSE- “los adolescentes tienen en su poder las llaves del economato, con el absurdo de que se les ha tenido que solicitar a los mismos los insumos para preparar las comidas”.

Posteriormente, aseguran que “los jóvenes han amenazado al personal y no se ha realizado el informe ni denuncia correspondiente” y asimismo que “no se cumple en el lugar ninguna de las normas de seguridad e higiene”.

La nota enumerando estas y otras graves deficiencias en el centro donde están alojados menores que han cometido delitos graves es firmada por empleados que prestan actualmente servicio en el COSE y por ex operadores de la institución que fueron separados de manera irregular.