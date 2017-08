Concejo devolvería al Municipio convenio de obras del bono para que lo readecue

«Yo creo que lo que debe hacer es ponerse a trabajar, porque el Concejo Deliberante sancionó una ordenanza señalando que la aplicación de los fondos extraordinarios debía ser en obras de los servicios de luz, agua, cloacas y gas. Esto no es un capricho, es una clara definición política», aseguró Curtale.

Recordó que la ordenanza mencionada «está en firme desde el mes de junio y podrían haber readecuado el convenio en todo este tiempo. Si no lo han hecho es porque no tienen capacidad de trabajo», insistió.

«Lo único que le pedimos es que se reúna con Obras Públicas de la Provincia y readecue el convenio», recalcó.

«Pazos no dice que con el esquema que elaboraron ellos se gasta casi la mitad del bono en oficinas públicas, no dice en qué consiste el embellecimiento costero, no dice un montón de obras que no tienen como fin los servicios esenciales ni públicos», fustigó.

Y adelantó que «si adecuan el convenio nosotros no vamos a tener inconveniente en ratificarlo».

«Pero si siguen empecinados en dilapidar los fondos extraordinarios en obras que no son esenciales ni de servicios públicos, nosotros no lo vamos a ratificar», recalcó.

Volvió a señalar que «hay una gran incapacidad de trabajo y de dialogar con los concejales».

Respecto de los compromisos ya asumidos que dice tener el Ejecutivo Municipal, Curtale sostuvo que eso es una irresponsabilidad de parte de la intendenta y su equipo por comprometer fondos sobre un convenio que no estaba ratificado, o sea no estaba en firme.

Curtale definió que «la responsabilidad de destrabar la situación es de parte del Ejecutivo Municipal, que es quien debe ir a Obras Públicas de la Provincia, adecuar las obras y traer el convenio para su ratificación en el Concejo Deliberante».

Y finalizó adelantando que en la semana que comienza el Concejo Deliberante en sesión probablemente le devuelva el expediente en su totalidad al Ejecutivo Municipal para que lo adecue a la ordenanza que prevé la aplicación de los fondos en obras de servicios públicos para la ciudad capital.