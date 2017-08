La familia de Maldonado insiste en que el Gobierno debe asumir que la suya es una «desaparición forzada»

«Hace 20 días de la desaparición forzada de Santiago y seguimos dando vueltas como el día uno», expresó Sergio Maldonado en declaraciones a radio Rivadavia, y sostuvo que «hasta que el Gobierno no asuma que es una desaparición forzada, no se avanzará».

Asimismo, enfatizó que «en vez de hacerse cargo y decir lo que pasó, responsabilizar a quien está involucrado, siguen tapando y dando vueltas con cosas que no tienen sentido».

«Hay días que uno se lo toma con más paciencia y otros, como hoy, con mucha bronca, porque siente que le están tomando el pelo», sostuvo el hermano del joven que fue visto por última vez el 1º de agosto en el desalojo de una protesta mapuche en la Ruta 40 de Chubut, por parte de Gendarmería.

Maldonado también se refirió a diferentes versiones sobre la desaparición de su hermano, al expresar que «esto iba a pasar» y manifestó que se trata de «algo perverso, una tomada de pelo».

«Esto no es algo serio, todos los días es algo distinto para ensuciar a la víctima, con cosas que no tienen fundamento. No quieren asumir que la gente que participó en la represión es la que está involucrada», destacó.

El hermano del joven que permanece desaparecido dijo que se comunicó con la fiscal federal Silvina Avila, quien le aseguró que «jueves o viernes habrá algún avance» en la causa.

El hijo de Julio López, quien permanece desaparecido desde el 18 de septiembre de 2006 tras prestar declaración contra el ex represor Miguel Etchecolatz en el juicio que se tramitó en la ciudad bonaerense de La Plata, recomendó a la familia de Maldonado que «confíe en la Justicia, pero que la controle». «Nosotros confiamos en la Justicia y por ahí no la controlamos de la manera que tendríamos que haberlo hecho», sostuvo Rubén López en declaraciones a la prensa.

Santiago Maldonado permanece desaparecido desde el 1º de agosto tras participar de una protesta mapuche en la Ruta 40 de Chubut desalojada por Gendarmería y la causa que investiga su desaparición está a cargo del juez federal de Esquel, Guido Otranto.

El magistrado ordenó allanamientos en destacamentos de Gendarmería de Esquel y la localidad rionegrina de El Bolsón, donde se secuestraron pelos y una soga con restos de sangre, cuyas pericias se encuentran en estudio. El juez busca determinar si el joven estuvo en vehículos de la fuerza, tal como indicaron testigos que lo vieron durante el desalojo realizado por Gendarmería.

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, informó a la Justicia que las fuerzas de seguridad a su cargo no realizaron «la detención» de Maldonado, en respuesta a una requisitoria del juez de Instrucción porteño Jorge de Santo en el marco de la tramitación de un hábeas corpus presentado por el colectivo «Encuentro, Verdad, Memoria, Justicia».

El presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh), Francisco José Eguiguren Praeli, manifestó a la prensa que enviará una nota al Gobierno nacional para que realice las investigaciones correspondientes para dar con el paradero de Maldonado, a raíz de «una solicitud de medidas cautelares y denuncias de desaparición forzada».