Chingoleo pidió que la UCR convoque a todos los sectores pensando en octubre

. «Habría que hacer una reunión a nivel provincial donde los sectores con sus representantes tratemos de trabajar juntos para octubre. Hoy estamos muy incentivados, con muchas ganas».

Chingoleo subrayó que las legislativas de octubre se aproximan y el radicalismo debería trabajar unido para garantizar el triunfo de Cambiemos. «Creo que se va a reunir el partido lo más rápido posible. Esto pasa rápido, ya estamos a fines de agosto y (la elección) es en octubre, así que hay que empezar a trabajar lo más rápido posible todos juntos. Yo creo que va a haber una reunión de todos los sectores», dijo el radical.

En tanto, Chingoleo se mostró optimista con los resultados que obtuvo Cambiemos en las PASO, y no dudó que un triunfo en octubre los posicionaría para proponer un proyecto de gobierno en 2019. «Si tenemos una buena elección nos incentiva para el 2019. Yo creo que acá no tiene que quedar nadie afuera ni tenemos que ser tampoco demasiado inteligentes para darnos cuenta de que tenemos que trabajar todos juntos», dijo Chingoleo.

El ex intendente radical reconoció que los resultados de las PASO generaron una dosis de optimismo unánime en el partido, que debería plasmarse en un trabajo conjunto de todos los sectores. «Yo creo que la mayoría de los dirigentes hoy se ven entusiasmados por todo lo que ha ocurrido en esta elección, que más allá de que todos pensamos que podía ser buena, nunca pensamos que iba a ser tan buena», admitió Chingoleo por FM EL CHUBUT.

Con los resultados a la vista, el radical de 28 de Julio asumió que «esto no ocurre hace mucho tiempo», por lo que «los dirigentes radicales ya no tienen otro tipo, no sé si de pensamiento o algo parecido, con respecto a esta elección que se viene».

RUMBO AL 2019

De igual forma, Chingoleo reconoció el trabajo que está haciendo en la campaña el candidato Gustavo Menna, y ratificó que cualquier decisión respecto de su proyección provincial en 2019 «también saldrá de la estructura partidaria».

«No nos olvidemos de que (Menna) puso el cuerpo y lo que hay que poner para estar donde está. Hoy el radicalismo es una opción, por el hecho de todos los problemas que hay a nivel político provincial», definió.

Por su parte, Chingoleo priorizó el trabajo que viene realizando como presidente electo de la Cooperativa de Dolavon, al ser consultado si tiene intenciones de volver a pelear por la intendencia en 2019. «Eso se va a ver. Todavía faltan dos años y hoy estoy tratando de ver cómo hacemos para sacar la Cooperativa adelante. Así que te imaginás que no puedo estar pensando en que si la candidatura a la comuna sirve o no sirve», respondió Chingoleo.

De todos modos, el ex intendente no descartó la posibilidad de dar pelea llegado el momento. «Uno trabaja para eso, para estar siempre ahí, pero tampoco es una decisión que va a tomar uno a nivel personal. Yo creo que el partido es un partido orgánico, siempre lo ha sido, y por ende tenemos que respetar», concluyó.