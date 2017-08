Otra comida de Sastre con intendentes fortalece su precandidatura para 2019

Aprovechando que había varios jefes municipales en la zona producto del encuentro que encabezó el gobernador Mario Das Neves al mediodía, Ricardo Sastre organizó un asado para conversar de política y coordinar la campaña para las elecciones del 22 de octubre.

La cena del 28 de julio con intendentes por el aniversario de la ciudad del Golfo se volvió a repetir anoche. En menos de un mes, Sastre reunió dos veces a varios líderes distritales y en el ámbito político empieza a generar ruido este tipo de cónclaves.

La lectura política en la clase dirigencial es homogénea: Sastre está decidido a subirse al ring en 2019 y jugar en la liga mayor, a pesar de que falta más de dos años.

Anoche, Sastre agasajó a un grupo de intendentes que se quedaron en la zona para gestionar hoy expedientes para sus respectivas ciudades en Fontana 50 y en diferentes ministerios.

La versión oficial de la cena alegaba que el cónclave era para analizar y aceitar los principales lineamientos para fortalecer la fórmula de Mariano Arcioni y Rosa Muñoz de cara al 22 de octubre.

Sin embargo y en forma paralela, este tipo de reuniones generan fuertes lecturas en el dasnevismo provincial. El propio Sastre ha confirmado que será candidato a gobernador siempre y cuando Das Neves no vaya por otro mandato.

Entre los presentes que pudo confirmar EL CHUBUT estaban Raúl Ibarra (Lago Puelo); Marcelo Limarieri (Gualjaina); Omar Aleuy (Trevelin); y Héctor Miguel «tapado» Molina.

Javier Roldán (Pirámides) y Mariano García Araníbar (Gaiman), confirmaron que no estaban al tanto de una cena y que no fueron invitados al convite. Adrián Maderna tampoco estuvo presente porque se encontraba en Buenos Aires.