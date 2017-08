Arcioni: «No hay nada más importante que Chubut y esto será nuestra bandera el 22 de octubre»

Arcioni, candidato a diputado nacional por Chubut Para Todos, estuvo acompañado por su compañera de fórmula, Rosa Muñoz, y la candidata suplente Virginia Menghini.

Durante la ceremonia Arcioni brindó un discurso con un fuerte contenido político, y al comenzar el mismo señaló que «en primer lugar quiero transmitirles un cálido y afectuoso saludo para todos ustedes de parte del gobernador Mario Das Neves, en este día tan especial en el que Gaiman celebra un nuevo aniversario».

Sostuvo que «como parte de una gestión provincial nos sentimos orgullosos de acompañar los desarrollos de los pueblos, sin distinciones, sin mirar la cantidad de habitantes que tienen, porque defendemos un modelo único de provincia, en el que creemos que las cosas pasan porque hay compromiso y también objetivos comunes».

Además, manifestó que «lo individual nunca podrá superar el esfuerzo colectivo, la voluntad de los vecinos que pretenden vivir cada día mejor debe ser lo que nos marque el rumbo a los dirigentes».

Sostuvo que «hay mucho por hacer y hay quizás una demanda que nos supera, pero nunca este Gobierno provincial va a dejar de golpear las puertas que sean necesarias para gestionar».

Agregó que «en estos difíciles tiempos que nos depara la política a pocos días de una elección, nos queda analizar cada resultado y también ser críticos con nosotros mismos».

PAIS FEDERAL EN SERIO

«Los chubutenses en su conjunto le han dado un respaldo a este proyecto provincial, y ratificado la intención de acompañar el pensamiento del gobernador Mario Das Neves, que es el mismo de cada uno de ustedes. No hay nada más importante que Chubut y queremos que esto sea nuestra bandera el próximo 22 de octubre», subrayó.

Arcioni aseguró al respecto que «insistiremos ante cada respuesta negativa, haremos propuestas pensando en el desarrollo nacional, y lo más importante, pensaremos en reactivar a la Patagonia como un centro neurálgico, aunque éste no puede conseguirse sin un paquete de medidas».

«La competitividad y un país federal en serio, y no pensado solamente para quienes viven en Buenos Aires o Rosario, y no hacemos una crítica caprichosa ni oportunistas, sólo hay que ver la realidad, los ajustes, los tarifazos o la desocupación», aseveró.

OBRA PUBLICA EN MARCHA

En otro tramo de su alocución, el vicegobernador valoró que «la obra pública sigue su curso con un gran esfuerzo de la Provincia a través de un bono destinado a los municipios».

También «asistimos y acompañamos cada uno de los procesos de la creatividad, buscamos impulsar ideas y proyectos que mantengan activos a nuestros jóvenes y adolescentes».

«Es la realidad que nos toca vivir y que nos marca nuevos desafíos», agregó.