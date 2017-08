De puño y letra

Nadie lo vio venir...

...y el mapa para octubre cambió de un plumazo, cuando se abrieron las urnas el domingo 13. La paridad es tal, que cualquiera de los tres principales candidatos puede perder, ganar, o quedarse afuera. De hecho, uno de ellos no va a ingresar al Congreso de la Nación cuando se vote en octubre.

La semana que pasó fue la del control de daños, y de calidad del voto. Escuela por escuela, para todas las fuerzas políticas involucradas.

Hay que pasar en limpio algunas conclusiones, a modo de punto de partida. El oficialismo dasnevista subestimó a los rivales. «Podés tener a Messi en el equipo, pero el rival igual te va a marcar», comentó un dirigente radical en tono futbolero este fin de semana. La parábola aplica a la perfección a Chusoto. Mariano Arcioni no es Messi. El «diez» es Das Neves, que no estaba en la boleta.

Hubo una nacionalización de la campaña. El gobierno intentó «provincializarla», pero muchos chubutenses desprevenidos ingresaban al cuarto oscuro y salían reclamando porque no estaban las boletas de Macri, o de Cristina. Esos coprovincianos desinformados dieron el tono justo de la polarización. Hubo un «efecto Macri versus Cristina» que benefició al FPV y a Cambiemos, y perjudicó al gobierno provincial. Tal vez por eso, la decisión estratégica del dasnevismo de aquí en más, y sobre todo cuando estemos en medio del clima electoral de octubre, será la de polarizar contra Cambiemos en Chubut.

También hubo quienes «militaron» menos, confiados en una elección de la que creyeron era «un paseo».

A las cachetadas, Arcioni resultó el más votado por 3.860 votos sobre Gustavo Menna. Y Ricardo Fueyo resultó tercero, muy atrás. El principal desafío del candidato del PJ será el de juntar el voto peronista que estuvo disperso en seis listas. Menuda tarea. Héctor González -ex precandidato- apareció tratando de «cararrotas» a Carlos Eliceche y a Norberto Yauhar, quienes junto con el intendente comodorense Carlos Linares diagramaron la estrategia de la lista «Federación Peronista» que representará al FPV en estos comicios, con Fueyo a la cabeza.

Linares es uno de los que peor la está pasando. En Comodoro, su ciudad, su candidato quedó tercero. ¿Por qué un comodorense que no votó a Fueyo el domingo 13, y lo hizo por Arcioni o por Menna, que también son de Comodoro, lo elegiría esta vez? Comodoro aportó unos 113.000 votos válidos de los 310.000 que fueron a votar en la provincia.

Nadie evaluo con profundidad...

...un «efecto Cambiemos» que finalmente habría de producirse en buena parte del país. La alianza entre el partido del presidente Macri, la Unión Cívica Radical y el ARI de Elisa Carrió terminó redondeando una gran elección en la provincia de Buenos Aires, aunque pierda por medio o un punto, y también los triunfos en Córdoba, Mendoza, la CABA, Jujuy, La Pampa, Neuquén, Santa Cruz, Corrientes, Entre Ríos, y San Luis. Este último, un resultado emblemático con ex funcionarios y consultores chubutenses muy conocidos, trabajando para los Rodríguez Saá. La excelente elección en Santa Fe, pero también el resultado en Chubut son parte de esa ola nacional. «Si Cambiemos hubiese tenido un poquito más de fuerza en los barrios, nos ganan en Trelew» evaluaron en el madernismo, donde tienen las barbas en remojo para mejorar la elección del domingo, donde ganaron, pero no por la ventaja que esperaban.

Gustavo Menna fue...

...el candidato perfecto para Cambiemos. Es más cercano a los funcionarios y a los conceptos de Cambiemos, que encarnan una nueva política, más sana, más frontal, que se equivoca y recalcula, que al radicalismo tradicional, más habituado a la «rosca».

«Cualquier otro candidato no habría logrado el resultado que consiguió Gustavo» dicen en la UCR. En Chusoto se han dado cuenta que hay un «fenómeno Menna» y saldrán a confrontar con el candidato radical de Cambiemos, todo lo que puedan.



Menna se ha transformado en interlocutor del gobierno nacional. El ministro del Interior Rogelio Frigerio, en conversaciones privadas, ha dicho que lo ve muy bien, que le sorprendió el desempeño en Chubut, y será el nexo para que Menna asuma algún rol de enlace con el gobierno nacional. Que nadie se sorprenda si el candidato aparece anunciando ya sea obras, fondos, planes, nuevas políticas petroleras, inversiones, o lo que fuere que ayude a los chubutenses.

«Imaginate si Macri estuviese gobernando bien» decía con amargura uno de los intendentes importantes de la provincia, evaluando el desempeño de Cambiemos.

En el «control de calidad» de las elecciones, los radicales ya eligieron el rumbo a octubre: profundizar la acción en Comodoro, donde creen que pueden obtener una ventaja mayor respecto de Arcioni y Fueyo. No van a confrontar abiertamente con Das Neves ni con el FPV, ni a caer en campañas agresivas, para no torcer el perfil amable, descontracturado, contenedor de Menna.

En algún momento se pensó en traer a la provincia a figuras notables de Cambiemos, aprovechando el efecto de euforia nacional que produjo casi 1,6 millones más de votos conseguidos por Cambiemos respecto de 2015. Incluso se barajó el nombre de Elisa Carrió, que arrasó en la Capital Federal. Pero la idea fue descartada. «Serviría para fidelizar lo nuestro, pero necesitamos ir por el voto de peronistas que no van a votar a Fueyo», dijeron. Sorpresa: los radicales creen que pueden pescar en la laguna del peronismo. «Sobre todo en los votos sindicales de los petroleros, o de Héctor González», dijeron.

También intentarán restarle votos a Maderna en los barrios de Trelew, y achicar la diferencia en la Cordillera.

En la comarca Andina fue impresionante el rendimiento electoral del dasnevismo. «Lo llevaban a Rafael Williams en la boleta, como candidato a consejero de la Magistratura. y eso fue muy fuerte» reconocen en la UCR, repentinamente tonificados por un resultado que podría devolverles una banca en el Congreso de la Nación.

El último dato es bien utilitario. «Nos hemos encontrado con oficialismos sin plata. En cada pueblo que recorrimos, hay alguien que no ha recibido algún pago, o fondo, o lo que sea», contó una fuente radical.

Paradoja de la politica...

...importante la que vive el peronismo. Es cierto que como «frente» sumaron más que Chusoto y que Cambiemos. Pero la suma aritmética de los votos de las seis listas, no es política. El FPV podría perder de 10.000 a 14.000 votos en las próximas elecciones, sólo por la dispersión y el internismo que les afecta. Es cierto que hubo un intento de «orden». Pero fue en mesas por separado. La aparición de Norberto Yauhar y Carlos Eliceche como arquitectos del triunfo de Fueyo, junto a Linares, embraveció al resto. La famosa declaración de «cararrotas» de Héctor González fue lo que trascendió. Pero los insultos fueron más gruesos.

Los problemas del peronismo no son menores. El «Efecto Macri versus Cristina» puede generarles más dispersión. La foto de Fueyo con la ex presidenta. ¿suma o resta? Va a depender de factores que son extraños a Chubut.

El que debía emerger como líder del peronismo, Carlos Linares, salió tercero en su ciudad, con su candidato. Estas PASO pudieron haber dinamitado sus aspiraciones a la gobernación de Chubut. El sindicalista Héctor González apareció como un contrapoder en el peronismo. En Trelew ganó la PASO del FPV. Pero su gente contó con la colaboración de militantes y punteros del madernismo. Lo mismo en Madryn, donde hubo algo de «sastrismo» ayudando a Luz y Fuerza. Los muchachos casi se pasan de rosca. Por hacer experimentos políticos, por poco queman la probeta en el laboratorio. Si los madernistas le arrimaban mil votos más a González, podrían haber perdido con Cambiemos en Trelew. Lo mismo en Madryn.

El PJ seguirá dividido. Las PASO no legitimaron liderazgos, y ya hay ex precandidatos conversando con el oficialismo. El hecho de que Fueyo haya ganado a «lista completa» (él y su compañera representarán a todo el PJ) generó broncas cruzadas, y estimula la falta de compromiso del resto. Y Linares hace todo lo posible por pegar a su candidato a la figura de Cristina.

En Madryn habrá un efecto particular. Héctor González no lo quiere ni un poco a Eliceche. ¿Trabajará su gente en el Golfo para Fueyo, que representa a la Federación Peronista del «ganso», Yauhar y Linares? No. Serán «neutros» o trabajarán para Sastre.

El formato y la reglamentación de las PASO le permitieron al FPV una gran elección, muy difícil de repetir cuando deba ir Fueyo «solito mi alma», sólo con la estampita de Cristina, a competir contra Das Neves (se subirá fuerte a la campaña) y con Gustavo Menna, la verdadera sorpresa de estas elecciones.

Mario Das Neves...

...perdió tres días posteriores a las elecciones, claves para el diagnóstico, curando heridas absurdas, provocadas por la ráfaga de sabiduría desplegada por el presidente de bloque de Chusoto, Jerónimo García. En la reunión del sábado de la «mesa chica», Das Neves tuvo que explicarles a Ricardo Sastre y Adrián Maderna, que él no había mandado a García a decir ni una palabra sobre los intendentes, ni sobre nadie. Los cruces en la semana fueron feroces, y García terminó -de momento- corrido de las decisiones sobre la campaña, por el destrato incomprensible que hizo de los intendentes aliados de Das Neves.

Rafael Williams, Maderna, Sastre, Pablo Das Neves, Mariano Arcioni, el propio Das Neves, serán el núcleo duro de la campaña. En la reunión estuvieron además Gonzalo Carpintero (junto con Pablo Das Neves se meterán a fondo en la campaña de Trelew), y José «Chico Espina» Giménez, colaborador de Maderna.

Dicen que se habló bien profundo en esa reunión. En algún caso fue incluso de catarsis. Hubo pases de factura pesados del intendente Sastre a Mariano Arcioni. El vicegobernador y candidato del oficialismo no se dispensan simpatías. Hubo análisis muy detallado del resultado de la elección, y la conclusión -casi obvia- es la necesidad de mejorar el desempeño electoral del oficialismo en Trelew, Madryn y Comodoro. Todos, con características muy particulares.

El voto de Trelew quedó «partido» con una fuerte división social. Parecido al voto de Comodoro. En Rawson, Arcioni ganó en toda la ciudad, pero perdió en Playa Unión, y en Puerto Madryn, hubo mucho votante de la zona sur que en 2015 apoyó a Sastre, que esta vez fugó hacia Cambiemos o hacia las listas del PJ. Arcioni fue el más votado en Madryn. Consiguió un puñado de votos más que Menna.

La reunión del sábado fue útil para decir cosas fuertes. Todos se hicieron escuchar. Hoy al mediodía, en el feriado, habrá una reunión «ampliada» en la residencia oficial, presidida por el Gobernador. Allí estarán todos los intendentes y los jefes comunales del dasnevismo. Son once de los veinte comunales, y quince de los veintisiete intendentes. Allí se hablará de cómo ha de seguir la campaña. Y se escucharán las opiniones de todos.

Ahora habrá algunas semanas de «impasse» hasta que arranque la campaña en serio, la de octubre. Mientras tanto, en el gobierno provincial se ocuparán de «restaurar» la relación con el gobierno nacional, que comprometió envío de fondos por 1.200 millones de pesos para atender los desequilibrios de caja, causados por la menor recaudación en concepto de regalías petroleras. Serán envíos de trescientos millones de pesos, en cada tanda. Luego sí, no tendrán más remedio que polarizar contra Cambiemos, el sorprendente nuevo actor de las elecciones en Chubut. Das Neves lo sabe, y por eso se subirá personalmente al ring, cuando la campaña esté al rojo.

Las fotos de la semana

Son dos de las imágenes más fuertes que dejó el análisis post-electoral. Das Neves reunió a «la mesa chica» de Chubut Para Todos, para hacer autocrítica, catarsis, y reordenar la tropa. Y Menna sacó patente de «gran candidato» luego de una elección tremenda. Su figura como «enlace» con el gobierno nacional en muchos temas, pone en debate por dónde pasa la interlocución del gobierno nacional con Chubut. La foto de Menna y Frigerio sonriendo distendidos, cayó como una bomba en Chusoto, pero también en Cambiemos. Ambas imágenes son la perfecta síntesis de una semana caliente.

El sabor agridulce de las PASO

Las elecciones PASO dejaron un sabor distinto a cada candidato. Es evidente que Mariano Arcioni ha logrado colgarse la medalla del candidato más votado, pero con la claridad de haber logrado apenas una batalla cargando con el mayor armamento, y que sin embargo todo se emparejó para la próxima. Gustavo Menna quedó tercero a nivel «frentes», pero fue el segundo postulante más votado, bastante cerca de Arcioni. Pero por su lado todo es balance positivo; también sabe que su desafío ahora es tratar de cosechar votos entre los peronismos de Chubut. Y por supuesto, está el caso especial del FPV:

Ricardo Fueyo ganó la interna, voló rápido a entrevistarse con Cristina Kirchner, y el extrapartidario ya sabe que ni siquiera deberá cruzar listas con el segundo de la interna que por cierto fue el lucifuercista Héctor González. Y en definitiva, fue el único que pudo hablar de triunfo, porque se impuso a los otros cinco precandidatos que ofrecía el FPV, que en total superaron al resto de las fuerzas políticas y estuvieron casi 20 mil votos por encima de Arcioni.

La carrera a octubre será muy pareja, está para cualquiera. Y son sólo dos bancas de diputados nacionales las que se renuevan. Sólo el oficialismo no puede permitirse quedar segundo; y mucho menos no lograr al menos una banca. Si haber tenido al candidato más votado por poco margen despertó disputas internas en Chubut Para Todos, quedar afuera en la elección de octubre implicaría una implosión de la que resulta muy difícil predecir sus alcances.

Claro que el dilema pasa por saber cuánto podrá retener el FPV de los 98 mil votos que sumó con sus seis listas en las PASO. Las diferencias internas son grandes y el folclore peronista siempre incluye traiciones electorales. Fueyo quedó tercero en el recuento por candidatos, y aunque todos los votos de las otras listas internas no serán suyos, tampoco será fácil seducirlos para el dasnevismo y Cambiemos. Es un final de carrera apasionante y abierta. Y Gustavo Menna deberá redoblar sus esfuerzos, porque lo eligieron como blanco para la campaña los kirchneristas y los dasnevistas.

El «mensaje» de los trelewenses

Una clara división de Trelew en dos mostró el mapa que publicó EL CHUBUT sobre los resultados en la ciudad. Desde el centro hacia el sur absolutamente todo «amarillo-Cambiemos»; y la franja norte pintada de verde dasnevista (¿O madernista?). Es cierto que la boleta de Mariano Arcioni-Rosa Muñoz obtuvo 2.200 votos por sobre Gustavo Menna, pero tampoco se puede dejar de advertir que Cambiemos se impuso en más escuelas. Y a nadie puede escapar que los efectos de la gestión municipal incidieron de manera categórica en el electorado. Basta con hacer la cola en el supermercado, sentarse a la mesa de un café o simplemente hablar con los padres de los compañeros de nuestros hijos en la escuela, para confirmar que pesó el descontento con la situación en Trelew.

Ya no importa si se trabajó más o menos en la campaña y los pases de factura entre los de Provincia y los del Municipio. Arcioni y Maderna aparecieron siempre juntos en Trelew y siempre se habló de plebiscitar la gestión: el resultado fue el mapa amarillo y verde.

En el radicalismo de Trelew no podían ocultar la satisfacción y hasta comenzaron a imaginarse un regreso triunfal en 2019 al Municipio. Las cuentas eran simples: «la diferencia fue de tan sólo 2.200 votos y Cambiemos va a crecer; a Maderna le quedan dos años de gestión y claramente está en retroceso», sintetizó un radical mientras recortaba el gráfico de EL CHUBUT para enmarcarlo. Hay un detalle puntual que deben definir: el candidato a intendente que pretenden impulsar para que ya haga su presentación en sociedad. Claro que muchos otros factores inciden en un electorado, pero a las claras está que en Trelew crece cierta insatisfacción política en la sociedad.

... Se dice que

...durante el fin de semana, recibieron con cierto alivio el repentino furor pictórico del diputado Jerónimo García, dado a postear noticias sobre arte en la red social Twitter, luego de una semana en la que el veterano legislador prendió fuego la interna de Chusoto.

...en Fontana 50 creen que el diputado jefe de bloque del dasnevismo está «sobregirado» y «soberbio por demás». El enojo de Das Neves fue importante.

...Miguel «Coné» Díaz podría recalar en algún escaloncito del gobierno provincial. El ex precandidato metió 7.460 votos en el escrutinio definitivo.

...el problema con «Coné» es que fue «soldado del pingüino» y además, un candidato prominero. ¿No generaría su presencia más roces en el oficialismo?

...los mackarthystas -con su líder ocupado en temas de salud familiares- se quedaron en su casa «haciendo el asado» el domingo pasado.

...algunos de los integrantes del Frente Peronista explican su ausencia en esta elección: «Nos hemos quedado en el medio, nunca nos llamaron para integrarnos. no quiere decir que no lo hagamos para octubre», dicen. Por si alguien lo ha olvidado, Mac Karthy sigue siendo el principal aliado legislativo de Das Neves.

...hay que estar atentos a un viaje relámpago del intendente Maderna y del ministro de Producción Mamet, a Buenos Aires, donde se entrevistarán con miembros del directorio de la firma Sedamil, que tiene a un centenar de trabajadores suspendidos. Hay rumores de «malas noticias».

...la única razón por la que Héctor González no se sienta a conversar con Das Neves, según cuentan, tiene nombre y apellido, que coincide con el de un diputado de Chusoto. Una adivinanza fácil para el feriado del lunes.

...el madernismo movió a unas cinco mil personas para el acto de cierre. Pero luego «faltaron los votos de esas familias», analizan en el entorno del intendente. Habrá un «ajuste de tuercas» allí.

...para octubre, la UCR buscará sacarle el jugo al máximo al trabajo de los comités departamentales, sobre todo allí donde pueden descontar votos.