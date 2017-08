River goleó a Instituto y pasó a los octavos de la Copa Argentina

Los goles de River fueron anotados por Lucas Alario (45m+2. PT), Enzo Pérez (20m.ST); Jonatan Maidana (38m.ST) y Rafael Santos Borré (39m.ST), mientras que el descuento del equipo cordobés fue marcado por Franco Olego (36m. ST).

El partido se disputó en el estadio José María Minella de la ciudad balnearia y contó con el arbitraje de Jorge Baliño.

River dejó en claro desde el principio que iba por la clasificación, y antes de que se cumpliera el primer minuto Alario tuvo una chance clara de cabeza tras un centro de Gonzalo Martínez.

De a poco, Instituto se la ingenió para jugarle de igual a igual al equipo de Núñez y a los 5m. el delantero de la "Gloria" Facundo Castelli desaprovechó una situación clara con un remate suave tras una distracción de Leonardo Ponzio.

A River le costó crear situaciones claras, y dependió de desbordes o centros con pelota detenida de Gonzalo "Pity Martínez", ante la falta de protagonismo de Ignacio Fernández en el medio campo.

Instituto tuvo una clara en un remate desde la puerta del área de Esteban Goicoechea que pasó cerca del travesaño a los 23.

A River no le fue fácil llegar con claridad al área rival y Alario tuvo que retroceder constantemente para buscar el balón, sin poder explotar la sociedad con Ignacio Scocco ideada por Marcelo Gallardo para el partido.

A los 37m de la primera parte, Martínez fue expulsado por un planchazo sobre Guido Mainero, y River tardó en acomodarse. Pero cuando parecía que el descanso llegaría en un empate sin goles, Alario definió con potencia tras un centro atrás de Fernández y puso el 1 a 0, rompiendo así con una sequía goleadores de 10 partidos, 950 minutos, 96 días sin anotaciones.

En el arranque del segundo tiempo, Castelli desperdició un regalo de Milton Casco y el arquero Germán Lux pudo despejar el remate suave del delantero en un mano a mano clarísimo.

El conjunto dirigido por Gabriel Gómez se adelantó en el campo de juego, pero tuvo que replegarse nuevamente tras la expulsión de su defensor Facundo Agüero a los 16 por un codazo.

River aprovechó rápidamente el impacto por la expulsión y a los 20m. el recién ingresado Enzo Pérez puso el 2 a 0 con una definición sobre el arquero rival desde la derecha del área. También el ex Valencia, donde nunca pudo anotar, volvió al gol después de 32 meses, desde el 6 de diciembre de 2014, cuando jugando por Benfica, de Portugal, convirtió de tiro penal.

El conjunto de Gallardo dominó el juego a partir del 2-0, pero Instituto encontró el descuento a los 36m. a través de Olego.

Antes de que el conjunto cordobés pudiera ilusionarse con el empate tras el 2-1, Maidana estiró nuevamente la diferencia a los 38m. con un potente cabezazo dentro del área, arrojándose de 'palomita' tras un córner del ingresado Ariel Rojas.

Apenas un minuto más tarde, el juvenil colombiano Santos Borré cerró la cuenta y puso el 4 a 1 que selló el pase de River a la siguiente ronda, con un resultado demasiado abultado para el desarrollo e un partido que estuvo precedido por la polémica y por las dificultades de Instituto para armar el equipo en el inicio de su pretemporada, lo que hoy le valió al presidente riverplatense, Rodolfo D'Onofrio, una dura crítica del vice de Nueva Chicago y 'mano derecha' del titular de AFA, Claudio Tapia

"La verdad que D'Onofrio quiere sacar ventaja siempre. Dice no ser parte de la AFA, pero a la representación en FIFA no renuncia. Una lástima que declare públicamente una cosa y no proceda en consecuencia. Para ser grande hay que tener decisiones de grande y no elegir la ventaja coyuntural. Fue elegido por la Comisión Normalizadora para representar AFA. Todo dicho", lanzó Ferreiro en su cuenta de twitter.

En la próxima ronda de la Copa, River enfrentará al ganador del cruce entre Temperley y Defensa y Justicia, que se enfrentarán mañana en cancha de Racing Club. El 'millonario' sumó con Marcelo Gallardo como entrenador su octava victoria seguida en Copa Argentina.