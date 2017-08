Identifican a un marroquí, de 22 años, como el autor del ataque en Barcelona

El consejero de Interior catalán, Joaquim Forn, afirmó que Younes Abouyaaquoub, quien desde el jueves pasado es el sospechoso más buscado por su supuesta participación en el doble atentado cometido en la norteña Cataluña, fue el conductor de la furgoneta que provocó la matanza de Barcelona.

Forn no descartó que el joven, vecino de la localidad catalana de Ripoll, quien se encuentra prófugo, esté fuera de España, y por ello se lo está buscando en "todos los países europeos", declaró en una entrevista realizada por Catalunya Radio.

Después de arrollar a centenares de personas en La Rambla de Barcelona, donde dejó 13 muertos, el Abouyaaquoub atravesó a pie el mercado de La Boquería, según imágenes a las que tuvo acceso el diario El País.

De acuerdo con la investigación, Younes Abouyaaquoub habría atravesado el barrio de El Raval, y desde allí, a pie, en subterráneo o con algún otro trasporte alternativo se dirigió a la zona Universitaria donde robó un coche en un estacionamiento.

Todo indica que acuchilló al propietario del vehículo, Pau Pérez, y luego se puso al frente del volante para dirigirse hacia la Avenida Diagonal, donde arrolló a una sargento de la policía catalana en uno de los controles de seguridad que se habían instalado en las salidas de la ciudad tras el atentado de Las Ramblas.

El yihadista llegó hasta Sant Just Desvern, donde abandonó el vehículo -encontrado después con Pau Pérez en su interior- frente al edificio Walden. Desde allí habría hecho una llamada telefónica y luego se esfumó, sin saberse sobre su paradero hasta ahora.

La pasada madrugada, la policía desplegó un gran dispositivo policial en (Girona) y Manlleu (Barcelona) en busca de Abouyaaqoub, que tiene 22 años y residía en Ripoll.

El buscado frecuentaba la población de Manlleu, por lo que el dispositivo policial se centró también en esa localidad y sus alrededores, ante la posibilidad de que algún conocido le haya ofrecido refugio.

La investigación de los atentados sigue la hipótesis de que los ataques en Barcelona y Cambrils fueron obra de una célula terrorista integrada por al menos 12 personas, liderada por el imán de Ripoll Abdelbaki Es Satty, quien también está prófugo.

La vivienda del imán fue registrada el sábado por los Mossos d'Esquadra, aunque los investigadores creen que este hombre habría muerto en la explosión de una vivienda en Alcanar, que ocurrió la madrugada anterior al doble atentado y que fue el motivo que precipitó la actuación de los terroristas. Aún falta identificar un cadáver hallado en Alcanar.

Si bien el Estado Islámico (EI) reivindicó los atentados de Cataluña, los investigadores no pudieron aún determinar si existe una conexión directa con los atacantes, aunque se sospechas que Es Satty tuvo contacto con algún enlace durante visitas que hizo a Marruecos, Bélgica o Francia.

En tanto, las autoridades prevén terminar hoy con la identificación de todas las víctimas mortales de los atentados, afirmó el Jefe mayor de los Mossos, Josep Lluís Trapero.

Hasta el momento se confirmó oficialmente la identidad de 11 fallecidos en el atropello de Barcelona y la mujer que murió horas después apuñalada en Cambrils.