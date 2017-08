La APDH pide que jefes de Gendarmería sean apartado de sus cargos

“Estamos pidiendo junto con todos los organismos de Derechos Humanos que Gendarmería se aparte de la investigación, que no pueden estar los comandantes que participaron en ese operativo todavía al frente de sus tropas, actuando como si nada e impunemente”, dijo el referente de la APDH.

“Desde el comienzo Gendarmería tendría que haber sido apartada de todo este proceso de investigación. Es el principal inculpado de nuestra denuncia porque es la máxima institución estatal que participó en ese operativo donde desapareció Santiago Maldonado. Somos testigos y parte acusatoria en el habeas corpus junto con la familia de Sergio Maldonado, y nuestra denuncia penal apunta a deslindar responsabilidades de las autoridades que participaron en ese gigantesco operativo y en el cerco que se hizo a la comunidad durante dos días”.

Para Saquero, “todo lo que pasó allí se tiene que aclarar debidamente y no puede ser que las personas que son responsables en ese entorno, como máxima autoridad estatal, estén todavía participando en todo lo que se armó como investigación judicial. Nosotros acompañamos al defensor Machado que en un primer momento impugnó la presencia del comandante Méndez, quien estuvo a cargo del operativo”.

Apuntó que “los vehículos de Gendarmería que se han peritado no han estado en el Bolsón nunca bajo resguardo, no han tenido protección, y no nos consta que se haya todavía investigado a fondo con la documentación o

registros de las comunicaciones de Gendarmería”. Asimismo, Saquero consideró que los jefes de Gendarmería “tienen que ser llamados a indagatoria, separados de sus cargos y sumariados como se hace en cualquier lugar del mundo y en cualquier situación donde aparezcan implicados en una desaparición, máximo cuando es una desaparición forzada de persona”.

En este marco “queremos que se cumpla estrictamente con el protocolo señalado por Naciones Unidas en el convenio internacional de desaparición forzada de personas. Se sancionó en 1992 y la Argentina lo suscribió posteriormente y está vigente. La Argentina tiene la obligación de apartar del caso a todas las autoridades que están implicadas en este enorme crimen que se ha cometido”.

Sobre el final, dijo entender que “han habido desprolijidades muy grandes, como el hecho de que los vehículos no hayan sido protegidos, y que sigan al tanto de los hábeas corpus que hemos presentado, que tengan acceso al expediente me parece que es irregular y no corresponde”.