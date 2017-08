Arrojan basura en La Cascada

El área quedó cerrada al ingreso de vehículos pudiendo disfrutarse caminando o en bicicleta.

La multa por arrojo de basura en lugares no habilitados va de $ 3000 a $ 15000, dependiendo del volumen y la reincidencia.

Por ese motivo, la Municipalidad de Esquel advierte a los vecinos que si tienen basura, no la arroje en los espacios públicos. Puede llevarla a la Planta de Tratamiento de Residuos, o colocarla en los contenedores que se encuentran en distintas zonas de la ciudad, en Yrigoyen y Chacabuco, en barrio Badén, barrio Ceferino, barrio, Roca, etc.

En los últimos 45 días ya se llevan labradas 28 actas de infracciones ambientales.

Nuestra ciudad merece ser cuidada por todos.