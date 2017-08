Convocarán al Municipio, la Provincia y Nación para encontrar solución a la falta de gas en B° ARCO II

Cabe recordar que el viernes se realizó la segunda audiencia entre responsables de Camuzzi en Esquel, la delegación del IPV y vecinos del Barrio ARCO II que sufren desde hace tres años la falta de conexión a la red de gas natural.

El encuentro no arrojó resultados positivos para los vecinos y al cabo del mismo la directora de la Dirección de Defensa del Consumidor en Esquel, María Martínez dijo a EL CHUBUT que “esta fue la segunda audiencia que concretamos ya que la primera fue el 25 de julio en donde citamos a Camuzzi Gas del Sur. Recopilamos unas 30 denuncias de vecinos y por ese motivo surgió la necesidad de concretar una segunda audiencia en la que este presente el IPV porque fue este organismo quien construyó y entregó el barrio”.

Además dijo que en la primera audiencia Camuzzi había manifestado que la responsabilidad de que el ARCO II no tuviera gas “era del IPV por no haber hecho las obras cuando Camuzzi se las pidió. Ahora en esta reunión (por la del viernes último) el IPV dice que no es su responsabilidad. Entonces al ver que tanto uno como el otro, Camuzzi y el IPV, no tienen responsabilidad, vamos a hacer una nueva audiencia conciliatoria donde citaremos a otras instituciones que entendemos son las que tendrán que estar dando respuesta en este problema”.

Adelantó que en la próxima audiencia se citará a la Municipalidad de Esquel, a Obras Públicas municipal concretamente “pero no como denunciados sino como actores que puedan echar luz sobre este caso y que puedan colaborar con la problemática que afecta a los vecinos de ARCO II”.

Dijo Martínez que también convocará al Enargas, el Gobierno provincial y al Ministerio de Energía de la Nación “que es donde el IPV informó que elevó los proyectos para que se realicen las obras (la construcción de un lup) para que el barrio ARCO II tenga gas”.

Sobre quien debería efectuar esa obra, la responsable de Defensa del Consumidor expresó que no tiene en claro esto y que precisamente la próxima audiencia buscará dilucidar este tema “que es el central. Lo que está claro después de las dos audiencias mantenidas es que Camuzzi Gas del Sur no hace obras, solo distribuye el producto a los domicilios, el IPV hace o financia las viviendas pero no se ocupa de obras de gas y los vecinos tampoco tienen por que pagar la obra, por lo tanto hay que llegar a otros estamentos”.

Martínez por último manifestó que más allá de que no se obtuvo un resultado favorable para los vecinos que reclaman justamente contar con el gas natural “creo que las reuniones han sido positivas en cuanto a acercar las partes para que dialoguen, en un marco de respeto y seguir avanzando hasta encontrar una solución que dé respuesta a quienes hicieron su planteo ante defensa del consumidor”.