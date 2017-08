Yamila Sánchez logró su pasaporte para los Nacionales Evita en Mar del Plata

El deporte esquelense continúa haciendo historia. En está ocasión fue a través del Karate Do Shotokan, de la escuela Municipal; quienes viajaron a cargo del instructor Luis Millahuala. En su primera incursión en los Juegos Deportivos Evita, obtuvieron medallas Luana Villibar (8-9 años) fue segunda en Kumite, Yanina Sánchez consiguió tres preseas, dos por Juegos Evita segunda en Kata y Kumite, resultados con los cuales clasifica al Nacional.

En tanto la restante meda-

lla la obtuvo alcanzando el segundo lugar en Kumite en el marco del Torneo Provincial. Mientras que Marilin Basilio (10-11 años); Leonela Andrade (12-13 años); Agustina Sánchez (16-17 años), todas consiguieron en su respectiva categoría el segundo lugar y Benjamín Cárcamo (10-11 años) fue tercero en Kumite. Juan Carlos Tardón, secretario de Deportes y Recreación de la Municipalidad de Esquel destacó lo hecho por Millahuala y sus dirigidos, porque “esta es una disciplina en la cual en el 2017 no tuvimos representantes; y haberlo logrado este año es un premio para el trabajo diario de cada uno de ellos”. En ese sentido el funcionario considero que “este es el camino a seguir, porque los Juegos Evita tienen un enfoque social que no debemos perder de vista. Lo competitivo no debe ser la prioridad, por ello desde el hacer cotidiano proyectamos tener representantes en todas las disciplinas”.