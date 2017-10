Jerónimo García destacó que Chubut Para Todos fue la única fuerza provincial que venció a Cambiemos

García indicó que “emociona el tema del electorado nuestro, percibo que hay gente que entiende y otra que es agradecida y considerada para con el partido, para con Das Neves y esto realmente emociona”.

García señaló en referencia al gobierno nacional que “pusieron toda la carne a la parrilla, vinieron en plena campaña la vicepresidente, el jefe de Gabinete, el ministro del Interior, Dietrich y Amaya, pero tenemos una fortaleza política importante y no pudieron doblegarla”.

“Pudimos romper la lógica impuesta por Nación y en algo que coinciden con el FPV, con esto de elegir contendientes porque se eligen mutuamente, y no es poca cosa que no nos hayan podido vencer porque de un lado hay un Presidente y del otro hay una ex presidente”, sostuvo Jerónimo García.

El funcionario añadió que “en una Provincia periférica pudimos demostrar que nuestros principios, lógica y deseos de que una Provincia mejor se puedan ver plasmados y reconocidos”.

RELACIÓN CON NACIÓN

En ese contexto, García indicó que con el gobierno nacional “siempre hubo diálogo y lo va a seguir habiendo, pero este es un proyecto político vigente y el único que se pudo mantener en el contexto nacional”.

“Y eso los funcionarios nacionales lo van a valorar, más allá de que nunca lo van a decir. No es lo mismo para nuestros funcionarios ir a hacer gestiones habiendo ganado que si hubiéramos perdido”, expresó.

Jerónimo García insistió en que “diálogo tuvimos y tenemos pero vamos a mantener nuestra autonomía y no vamos a aceptar condicionamientos” y advirtió que “el gobierno nacional tiene que contemplar a todo el país, y creo que Macri lo hace”.

“Pero tienen que entender cuáles son las necesidades. Los galeses demoraron 18 meses en construir la vía férrea desde Madryn a Trelew y la doble trocha lleva diez años y todavía está inconclusa”, describió.

AUTOCRÍTICA

García además planteó que “las falsas antinomias regionalistas son la vieja política, porque somos una sola provincia y nos ata el mismo destino”, a la vez que advirtió que dentro de la fuerza política Chubut Para Todos “existieron dos semanas de autocríticas y críticas, y los resultados ahora están a la vista”.

Y acerca del resultado electoral que obtuvo la fuerza que conduce el gobernador Mario Das Neves, Jerónimo García contextualizó que “perdieron partidos provinciales importantes, la batalla del conurbano fue muy importante y que se haya entendido nuestro mensaje de esta manera en nuestra Provincia a