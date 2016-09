Nacionales Veladero: El gobierno sanjuanino interviene, mientras que el juez dice que "no debería hablarse de derrame" La provincia de San Juan le pedirá hoy al juez penal de Jachal, Pablo Ortija, que investigue los hechos relacionados con el segundo derrame de solución cianurada en la mina Veladero, mientras el magistrado indicó que "no debería hablarse de derrame, porque el líquido cianurado no habría tenido contacto con un elemento externo al valle".