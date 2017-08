Incrementaría un 80% su producción la  planta de arenas silíceas de Dolavon

La planta procesadora de arenas silíceas que instaló la familia Peralta en Dolavon, abastece a YPF y otras petroleras que operan en Vaca Muerta. El recurso es fundamental para la extracción de petróleo y gas no convencional y abarata los costos de las operadoras que debían importar las arenas de países como Brasil, China y Estados Unidos.

«Creo que de acá a dos meses ya se debería incrementar el trabajo un 70 u 80 por ciento más», estimó Collio esperanzado con un significativo incremento en la producción de la planta. Collio indicó que hay intención de la empresa de avanzar en ese sentido y que «están dadas las condiciones pero tenemos que ser cautos, sabemos que las canteras (de arenas silíceas) se mueven al ritmo del petróleo y todo lo que ello conlleva».

El sindicato de Camioneros agrupa a los trabajadores de toda la planta de industrialización de arenas silíceas, no solo a los transportistas, es por eso que hay expectiva en la ampliación de producción porque «eso generaría un gran impacto económico en toda la zona. No solamente para Dolavon sino en todo el Valle, sabiendo sobre todo que Trelew es la ciudad estratégica de paso, de servicios, y además a las empresas de transporte les va a significar un movimiento interesante».

Hasta el momento la planta en Dolavon genera unos 50 puestos de empleo directos, pero se vería incrementado en breve, aunque Collio dejó en claro que «eso dependerá de lo que quiera hacer YPF» en cuanto a la compra que haga del recurso. «Por eso dijo que hay muy buenas expectativas, pero tampoco tenemos que volvernos locos y generar falsas expectativas», insistió el dirigente sindical.