Oca dijo que Tcharian es un «caradura» y lo invitó a que haga denuncias en la Justicia

El ministro coordinador Alberto Gilardino dijo a su vez que Tcharian «busca distraer la atención por el tarifazo en Comodoro Rivadavia».

La Federación Chubutense de Cooperativas de Servicios Públicos que preside Tcharian emitió un duro comunicado responsabilizando al Gobierno provincial de «retener fondos de manera indebida» y de mantener una «deuda de 200 millones de pesos» a las Cooperativas.

Conocida la solicitada, funcionarios del Gobierno provincial «hicieron fila» para desmentir el contenido de ese comunicado.

En diálogo con EL CHUBUT, Oca graficó que el comunicado «es una gran mentira». Explicó que en primer lugar «no está de acuerdo» en dar una discusión pública sobre el tema porque no conduce nada. En segundo término, el ministro de Economía aseguró que la deuda de 200 millones de pesos que alega Tcharian «es mentira» y por último, reconoció que «se le debía a algunas cooperativas entre 10 y 11 facturas y las hemos bajado a tres y cuatro en algunos casos. No estamos al día, pero hemos bajado».

El escrito también deja entrever que Provincia «retuvo fondos de manera indebida» que bajaban desde Nación y que estaban destinados para obras. En este contexto, invitó a Tcharian a «ir a la justicia» porque entiende que es un motivo más que suficiente para presentarse ante oficinas judiciales.

«El fondo es plata que llegó del Gobierno nacional que tiene trámites administrativos que demoran unos días», intentó explicar Oca a EL CHUBUT en relación a la retención que denunció el presidente de la Cooperativa de Comodoro Rivadavia. Lejos de bajar los decibeles, catalogó a Tcharian como «un caradura».

«QUIERE TAPAR EL TARIFAZO

EN COMODORO»

El ministro Coordinador de Gabinete, Alberto Gilardino, fue otro de los funcionarios de primer línea que salió al cruce. Consideró «desagradables» los términos de la solicitada de la Federación de Cooperativas, aunque aclaró que el escrito «no representa a la Federación, sino a la presidencia de la misma que está a cargo de Tcharian».

Gilardino señaló que el objetivo de Tcharian es «tapar el descontento de los comodorenses por el tarifazo que se aplicó allí». Precisó que la solicitada fue una jugada solitaria del presidente de la Federación porque no fue acompañada por las Cooperativas de «Trelew, Madryn y Rawson».

El Jefe de Gabinete no ocultó «su malestar» porque esta situación se venía hablando con Tcharian y ambos habían reconocido que existían situaciones «para corregir», pero que no habían nacido en esta gestión.

«Hay muchas cosas que se mezclan, estamos trabajando el tema del acueducto, que se firmó cuando Buzzi era gobernador y nunca pagó ni una cuota, era inviable sostener ese esquema. Está el caso de Sarmiento, que cada tanto Britapaja se queja, pero es uno de los superficiarios que no firmó», explicó Gilardino.

El ministro «no negó la existencia de atrasos en los pagos», pero sostuvo que «es parte de la situación económica que nos atraviesa a todos, pero salir en esos términos».

Aseguró que Provincia le adeuda a las Cooperativas 100 millones de pesos, pero a su vez, las prestatarias tienen un déficit con Cammesa de 1.000 millones de pesos aproximadamente, con lo cual reflejó que el sistema cooperativo «está en crisis».

TRELEW, RAWSON Y MADRYN

SE DESPEGARON

Las Cooperativas Eléctricas de Trelew, Rawson y Puerto Madryn se desligaron de la solicitada de la Federación.

En el caso de Trelew, la prestataria envió un comunicado aclarando que «no participó de la confección (redacción) del comunicado que se hizo público, aunque si formó parte del encuentro en el que se discutió sobre la deuda y se acordó elaborar una comunicación oficial de la Federación».

«La Cooperativa Eléctrica de Trelew desea señalar que no discute la existencia de una deuda del Gobierno provincial para con las cooperativas, pero no comparte ni acuerda con aseveraciones plasmadas en la solicitada mencionada», expresa el escrito.

Asimismo «no comparte y repudia el uso de términos como ïplan perverso y malicioso’ y tampoco puede aseverar que exista retención de fondos nacionales por parte del Gobierno provincial, ya que no conoce el trasfondo de esa situación». En el caso de la empresa de Rawson, su presidente envió una «contra-solicitada» despegandose de Tcharian.