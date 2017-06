En Chubut hay una ley para que los hogares puedan vender energía a la red pero no fue reglamentada

Esta semana se conoció un ranking que ubica a Chubut como el mayor generador de energías limpias del país, y en el mismo informe de la consultora Línea Verde, se marcó que aún falta para el usuario una ley nacional de generación distribuida. Es decir, un mecanismo que permita que los vecinos puedan no sólo producir su propia energía, sino también aportar a la red. Pero en Chubut ya hay una ley aprobada en 2014 y aún no fue reglamentada.

El actual subsecretario de Asociativismo de la provincia, Exequiel Villagra, fue quien impulsó aquella inciativa cuando era diputado provincial. Se trata de la Ley Provincial XVll Nº 107 que tiene como objeto «establecer las condiciones generales para el acceso de la generación eléctrica a partir de fuentes renovables sin fines comerciales a los sistemas de distribución eléctrica con el territorio provincial, y el sistema de compensación eléctrica de los mismos». Pero aún no fue reglamantada, según confirmó ayer el propio Villagra en diálogo con FM EL CHUBUT.

«La Agencia Provincial de Promoción de Energías Renovables es quien tiene a su cargo esta responsabilidad de lograr que esta ley se reglamente y podamos ponerla en marcha, aprovechando incluso la ley nacional, denominada Ley Guinle que habla de la promoción de las energías limpias», explicó Villagra. Incluso refirió que hay varios proyectos en espera en la provincia esperando la reglamentación que incluye interés de vecinos y hasta la instalación de nuevos barrios.

Villagra resaltó que la actual Gestión provincial tiene interés en promoverla «a partir de esta firme decisión que tomó el Gobierno de la provincia, creo que estamos cerca de generar una muy buena reglamentación». Y dejó en claro que «desde que asumimos en 2015 se está trabajando en el tema de la reglamentación a partir de ese organismo».

Pero además, se debe contemplar que las prestatarias de servicios van a tener que contar con los mecanismos necesarios para que el vecino que genera su propia energía, pueda ingresar el sobrante a la línea.