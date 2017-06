Gilardino: «Hay que analizar por qué cada campo está improductivo»

. El Gobierno pretende avanzar con la declaración de utilidad pública de las zonas con uranio como paso previo a una posible expropiación.

«El Gobernador lo que planteó fue un disparador que hay que analizar», sostuvo Gilardino sobre el anuncio de Mario Das Neves de avanzar con un fuerte canon a los campos que no están en producción, como así también la declaración de utilidad pública de zonas con uranio para evitar las especulaciones de alugnos empresarios.

Pero el ministro Coordinador explicó que «hay un montón de campos que están improductivos y hay que analizar los motivos de esa improductividad». Agregó que hay diferentes casos: «Muchos se han comprado por una cuestión de inversión inmobiliaria, o con especulación por algún posible desarrollo de algún mineral, que eso sí es lo que hay que exigir que se vuelvan productivos y no dejar la tierra abandonada, porque eso genera que avancen animales, depredadores naturales que atacan a la hacienda a los campos que son productivos y le perjudican la producción a los vecinos».



Además, dejó en claro Gilardino que el Gobierno no desconoce que también hay establecimientos que están fuera de producción por cuestiones climáticas o de imposibilidad de sostenerlos. Y «a los que sí tengan intención de volverlos productivos hay que reconocerlos», agregó el ministro.

Coincidió con el presidente de la Federación de Sociedades Rurales del Chubut, Javier Trucco, en que «no se puede generalizar porque no todos los casos son iguales», por eso «hay que analizar cuáles son los campos que se compraron por una inversión inmobiliaria y nunca se explotaron, y aquellos que han quedado improductivos producto de alguna cuestión climática o algún desmanejo o cuestiones del mercado, pero no por decisión de los propietarios». Y aseguró Gilardino que «por eso hay que hacer un análisis puntual y atacar el problema este, los campos que se compraron por una cuestión especulativa que perjudica a los vecinos que realmente explotan la tierra».