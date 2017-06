YPF avanzaría con su planta de arenas silíceas en Dolavon

Reconoció que hoy están importando el recurso desde Brasil y adelantó que la firma no descarta instalar una planta de procesamiento en Dolavon para abastecer a Chubut, Santa Cruz, Neuquén, Río Negro y Tierra del Fuego.

Cuando la discusión sobre la extracción y procesamiento de arenas silíceas parecía haberse borrado de la agenda, Di Pierro aclaró que en la reunión del directorio de YPF que se materializó el jueves pasado, el tema estuvo entre los principales tópicos del debate.

Di Pierro reconoció que las arenas silíceas «es un tema importante para YPF», principalmente por los altos costos que abona la operadora. En la reunión del jueves analizaron los precios y llegaron a la conclusión de que en la planta de Neuquén desembolsan casi «220 dólares por tonelada».

El ex intendente de Comodoro Rivadavia exteriorizó la necesidad de «bajar los costos» y para eso trazaron un escenario de «140 dólares la tonelada» en caso de tener producción propia.

Detalló que en la reunión de YPF plantearon la posibilidad de «armar una planta procesadora en Dolavon que abastezca a toda la Patagonia. Esto significa Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Neuquén y Río Negro».

Di Pierro confirmó que YPF «está nuevamente importando arenas silíceas de Brasil», debido a que necesitan un volumen mayor para Vaca Muerta. El valor que pagan por cada tonelada que llega desde el país vecino es de 310 dólares, contra 220 dólares que abonan del recurso proveniente de Entre Ríos.

En caso de concretarse una planta procesadora en Dolavon, YPF pasaría de desembolsar u$s 310 a u$s 140. En torno a esta posibilidad que manejan desde la empresa de bandera, Di Pierro certificó que YPF «tiene un interés inmediato de resolver esta situación».