El Congreso del PJ puso a Linares en la carrera por la gobernación en 2019

El presidente del PJ, Ricardo Mutio, presentó a Linares como el «candidato a gobernador del justicialismo en 2019», ante el clamor de la militancia. En un encendido discurso, Linares pidió por un «peronismo unido para recuperar el gobierno», criticó las políticas neoliberales de Macri, habló de una provincia «estallada» económicamente y definió a Das Neves como un adversario.

PRESENCIAS Y AUSENCIAS

Alrededor de un escenario afuera del Club Náutico Espora, se congregó una multitud de militantes justicialistas que viajaron desde todos los puntos de la provincia. Estuvieron los líderes de la Federación Peronista Carlos Eliceche, Norberto Yauhar, José Salvador Arrechea, Omar Burgoa, Juan Pablo Luque, Luis Núñez y Gustavo Fita de la CGT; Nicanor Arbeletche, el bloque de diputados del FPV, y sindicatos, entre los que se destacaron petroleros y la Uocra de Comodoro Rivadavia. Además, concurrió la intendenta de Rawson, Rossana Artero.

El líder de petroleros, Jorge «Loma» Avila no estuvo, porque se encontraba en Buenos Aires. Tampoco fue el ex intendente Néstor Di Pierro. Quien sí dijo presente fue el diputado nacional del FPV, Santiago Igón. También viajaron referentes de vecinales, asociaciones civiles, clubes y otras entidades de Comodoro, Madryn y Trelew.

Otra de las presencias fuertes fue el gremio Luz y Fuerza, encabezado por el precandidato a diputado nacional Héctor González, quien el viernes se reunió con Carlos Linares en Comodoro Rivadavia. En la Federación el encuentro fue leído como un gesto hacia la búsqueda de la unidad del justicialismo.

Por el contrario, la «Miguel Falcón» de Alfredo Béliz, el jueves resolvió que no participaría en el Congreso, tras fracasar el intento de realizarlo en Trelew para abordar la situación de las expulsiones. Sí estuvo la diputada mercantil del FPV, Estela Hernández, e integrantes de la «Miguel Falcón» de Rawson, que viajaron por su cuenta.

SE RATIFICO EL FPV

En el Congreso, que presidió Natalia Ravarotto desde las 15 horas, se ratificó la alianza firmada entre el PJ y el Pich, y en los próximos días continuarán conversando con el dirigente del Socialismo Auténtico, Anselmo Montes, quien podría sumarse, al igual que otras fuerzas de la centro-izquierda y simpatizantes del kirchnerismo. El viernes a la noche, Montes mantuvo una larga charla con Norberto Yauhar para tratar de «ordenar» el proceso interno del FPV.

De igual forma, el Congreso modificó aspectos de la Carta Orgánica para ampliar el espectro de participación en las Paso. A partir de ahora los candidatos requerirán sólo el 2 por ciento de los avales de una sola localidad para presentarse. Además, se leyó un informe de la gestión de Mutio; y la juventud y la rama femenina presentaron sus posicionamientos.

«Vamos a ser una alternativa válida y esperamos que el ciudadano en el momento de votar tenga presente cómo estamos hoy y cómo estábamos hace tres años atrás», remarcó Mutio en diálogo con EL CHUBUT.

DEFINEN CANDIDATURAS

El prelanzamiento de Linares por la gobernación, a pedido de la militancia, modificó el escenario preelectoral rumbo al inminente cierre de listas para las legislativas. Según altas fuentes, la Federación Peronista definirá antes del próximo miércoles la lista de consenso que llevará a las Paso.

Según los voceros, ayer tras la gesta de la militancia por «Linares 2019», Hourcade, Burgoa y Arbeletche, estarían encaminando acuerdos para integrar una sola fórmula. Las dudas pasan por si encabezan con un candidato de Comodoro Rivadavia o la zona del Valle.

En la interna, aparece Héctor González disputando una candidatura con la Federación, mientras que el sector de Alfredo Béliz no tendría muchas expectativas de participar en la elección. También podría llegar a presentarse Miguel Coné Díaz.