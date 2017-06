De puño y letra

El peronismo esperaba...

...un gesto del justicialismo de Comodoro. Una señal que indicase un recorrido del PJ más poderoso de la provincia, en medio de la dispersión, la fuga de votos hacia el dasnevismo, la pérdida de dirigentes, los suspendidos; y la variada paleta de precandidatos a diputado nacional, ninguno -por lo que se ve- con suficientes espaldas para enfrentar a Mariano Arcioni, el candidato del gobierno, y ni siquiera a Gustavo Menna, el postulante radical que ha logrado unificar a la UCR detrás de su candidatura.

En medio de tanto vacío, el sábado en el congreso partidario de Camarones, el intendente de Comodoro, Carlos Linares, explicitó sus intenciones: quiere ser gobernador de Chubut. «¡Vamos a ser gobierno, vamos a ser opción!», gritó ante los centenares de dirigentes y militantes que habían sido llevados hasta la ciudad costera, capital del salmón.

Antes, en un discurso corto, no muy preparado, habló del peronismo «en la calle», movilizado, dijo que había que alinearse a Cristina, y fustigó con dureza a Macri y a Das Neves. En este primer paso a lo que será una larguísima carrera por la candidatura a la gobernación para el peronismo de Comodoro (el que le responde a Linares, que no es poco), el intendente petrolero demostró que es muy efectivo en la tribuna, pero que no es un hombre de Estado: Permitió que las barras insultasen a Das Neves hasta cansarse.

Algunos dirigentes del PJ se preocuparon por la comparsa. «Nuestro enemigo es Macri, el ajuste, y Cambiemos. Das Neves tiene el 75% de imagen positiva, y en Comodoro, el 53%», se preocupó una fuente justicialista.

No es habitual que un intendente poderoso diga que quiere ser gobernador, cuando aún no se han jugado las elecciones de medio tiempo. Hasta Das Neves esperó a ganar las elecciones de 2013 para decir que intentaría por tercera vez llegar a la gobernación de Chubut, algo que consiguió dos años más tarde.

Esta «precandidatura» de Linares...

...ordena la pelea política de los próximos meses. Primero, refuerza un ring típico comodorense. Los principales candidatos del oficialismo y de la UCR son de Comodoro. El vicegobernador Arcioni y Gustavo Menna encarnan esas aspiraciones. Queda ver si Menna será el candidato de Cambiemos, o si debe discutir esa postulación mediante unas PASO, con Ignacio Torres, del PRO. Por eso, esta anticipada postulación de Linares hacia 2019, obliga al peronismo de Comodoro a comprometerse en esta elección.



«Esperábamos el gesto. Carlos consiguió con esto dos cosas, ordenarse, bajarse de la elección de este año, y comprometerse. Van a tener que jugar el nombre de algún compañero de Comodoro para encabezar la lista», dijo un dirigente justicialista del Valle.

La grilla de candidatos del PJ aún es variada. Héctor González, Néstor «Hacha» Hourcade, Omar Burgoa, Alfredo Béliz, son algunos de ellos. Pero Comodoro aún no había dado el presente. ¿Habrá un nombre? «El mejor que tienen no quiere ser», dice un peronista de peso, en referencia al viceintendente Juan Pablo Luque.

La jugada del intendente...

...de Comodoro supone riesgos. Todavía debe gobernador dos años y medio, y la crisis del sector petrolero se está comiendo el empleo de Comodoro. Allí, la situación social pesa. De todos modos, el cacique comunal -que dice tener un proyecto político conducido por Cristina, para todos los chubutenses- cuenta con gremios poderosos y varios dirigentes y uniones vecinales tras sus espaldas.

Habrá que ver cuánta paciencia tiene. Si es capaz de resistir la erosión del tiempo, las consecuencias de las inundaciones en su ciudad, y si puede unificar al peronismo, o más bien, al Frente para la Victoria, ya que el PJ llevará en estas elecciones el nombre del frente ideado por los Kirchner en 2003. «Aunque seamos el único FPV del país», explicó un dirigente.

Por lo pronto, la entronización de Linares supone que Gustavo Mac Karthy la tendrá difícil para dar la pelea electoral por la gobernación 2019 desde el peronismo. El dirigente del Frente Peronista -por cuestiones de agenda mutua y viajes por motivos personales- no pudo reunirse aún con Mario Das Neves. Y aunque todos suponen en el FP que se sumarán al frente oficialista que lleva como candidato a Mariano Arcioni y a Rosa González, la verdad es que Mac Karthy mandó a Camarones «algunos compañeros» al Congreso del PJ.

Se suponía que este congreso debía tratar la suspensión de la afiliación propia y de los diputados, tal como se dijo en la famosa reunión del Consejo Provincial del PJ en Rawson, pero ello no ocurrió. Había un par de congresales organizados para leer una carta de Mac Karthy si las suspensiones se trataban allí.

¿Y Maderna? El intendente de Trelew asegura y jura estar metido de cabeza en la gestión, pero no deja de poner un ojo en la política. Puso todo lo que tiene a disposición de la campaña de Das Neves y Arcioni en Trelew. ¿Se quedará en el PJ a discutirle la candidatura de 2019 a Linares?

La otra apuesta de riesgo...

...de Linares es la de haber atado su suerte a la de Cristina. La ex presidenta tiene una imagen lo suficientemente fuerte como para ganar unas PASO en Buenos Aires, si es que finalmente decide presentarse y si Florencio Randazzo no se baja. Pero su imagen negativa es tan alta que difícilmente ganaría en octubre a Sergio Massa, o al candidato de Cambiemos, que no importa quién sea: Macri y María Eugenia Vidal juegan todo ahí. Si a Cristina le va mal, Linares no la pasará mejor. Pero si la ex presidenta revive, el intendente de Comodoro tendrá dividendos. En su discurso de Camarones, Linares le pidió a Randazzo que «no nos divida más» y acompañe a Cristina.

¿Alcanza con todo esto para llegar a la gobernación? Falta un siglo. Y en Chubut hay varios postulantes que pueden discutir ese sillón, desde el peronismo o desde Chusoto, si Das Neves decidiera no presentarse a la reelección. Pero la movida de Linares, de algún modo cambió el escenario conocido hasta la semana pasada, y certifica que Das Neves y la UCR han hecho bien en poner a sus principales candidatos, de la ciudad petrolera.

El escenario peronista es muy complicado. «No podemos, no debemos perder otra vez las dos bancas contra Das Neves. Tenemos que ganar, o salir segundos muy cerca. Pero si salimos terceros y perdemos la segunda banca con Cambiemos, no podemos aparecer más», graficó uno de los dirigentes que opina en la mesa chica del peronismo provincial.

Los radicales, en tanto...

...siguen recorriendo la provincia. Vienen de una exitosa gira cordillerana con Gustavo Menna. Incluso en Esquel, el intendente más importante que tiene el radicalismo, Sergio Ongarato, apoyó la candidatura del comodorense. Hacía mucho tiempo que la UCR no vivía la elección con tanto entusiasmo.

Menna logró aglutinar al radicalismo tras de sí. Y movilizarlo. El miércoles pasado, en Trelew, reaparecieron dirigentes que los radicales reclamaban. «El Comité volvió a vivir», dijo uno de los dirigentes, en referencia a la casona de la calle Moreno. En las encuestas que tienen los radicales, Menna mide muy bien, muy por encima de los posibles postulantes del PJ-FPV. Y está hablando de cosas concretas: empleo, economía, competitividad, inseguridad, que son importantes en la agenda de la población.

Paradojas del destino, los radicales piensan más en manotear una de las bancas relegando al PJ-Frente Para la Victoria, pero atacando lo menos posible al gobierno local, al que saben fuerte. «Nosotros vamos por la primera banca, y si no se puede, por la segunda, pero estamos muy bien», dijo feliz ayer a su regreso de la cordillera, uno de los dirigentes que acompañó a Menna. En este sentido, la estrategia de polarización será parecida a la del FPV. Luego, habrá que ver a los actores en la campaña.

Lo que no se sabe en la alianza...

...opositora es quién encabezará la boleta. Hoy lunes, los presidentes del PRO Daniel Laudonio, y César Herrera, de la UCR, se reunirán en Puerto Madryn para acordar el «reglamento» de la alianza. Es decir, la Carta Orgánica del frente Cambiemos en Chubut. Es un requisito de la ley de las PASO para los frentes. Ello incluye algunos puntos álgidos, como la composición de las minorías o la junta electoral. Sin embargo, lo más espinoso vendrá después y se conversará después del cierre del frente. Y esto es, la constitución de la lista.

Ya se sabe que los radicales empujan a Menna, y que el oficialismo del PRO quiere imponer a Ignacio «Nacho» Torres al tope de la lista. Sin embargo, se sabe que los dirigentes intentarán llegar a una lista única. «No es fácil, nadie puede decir que será sencillo, pero hay voluntad», dicen en la UCR.

Una versión de última hora indicó que -si Torres y Menna se bajan- podría haber una fórmula de unidad encabezada por otro dirigente, u otros, en realidad. Pero fue desactivada de inmediato tanto en el radicalismo como en el PRO. Menna y Torres siguen adelante.

En lo formal, ambos partidos formarán una comisión a igual cantidad de miembros que conversará la integración de las listas. Y si no hay acuerdo, irán a las PASO.

Mientras los principales...

...partidos de oposición disputan el favor del electorado, Das Neves aprovechó el impulso inicial que le dio el haber nominado rápido al binomio Arcioni-Rosa Muñoz. Y rápidamente instaló temas sensibles. El primero de ellos, la competitividad y el empleo. El gobernador lleva meses llevando carpetas y números a Buenos Aires y anda con «la mecha corta». Ahora, Sixto Bermejo, el diputado que le reemplazó en el Congreso de la Nación, llevará el proyecto de competitividad para sostener el empleo.

Una preocupación acuciante que se ve en los hechos concretos: Pepsi en Trelew, Guilford, cerámicas, todo tipo de industria y comercios pasan por una crisis severa. Y el impulso de la obra pública a través del bono que emitió la Provincia, y que compartió con las comunas no es suficiente. Aparte, explicamos en detalle los asuntos pendientes incluidos en el proyecto de Bermejo. Pero todo se resume a «aguantar» el trabajo. Es obvio que Das Neves, como jefe de la campaña, buscará instalar la defensa del trabajo en la provincia, y de los intereses diarios de los chubutenses (tener trabajo o no es uno de los principales), como bandera de campaña. Esta «defensa de Chubut» siempre le reditúa a Das Neves electoralmente. Los votantes lo tienen identificado en ese rol, del que la oposición no podrá abstraerse.

Lo mismo con la discusión por la compra de campos en apariencia «pobretones», pero que contendrían uranio, lo que permitiría hacer negocios fabulosos. «Ya hay capitales de afuera, en algún caso con pata local, comprando esos campos» dicen en el gobierno, para explicar por qué les van a cobrar un canon a precio de oro por los campos incultos recientemente adquiridos. Otro tema, el del cuidado de la tierra y del ambiente, donde el oficialismo ya ha tomado la delantera, mientras Cambiemos y el FPV definen aún la integración de sus frentes, y las listas de candidatos.

En el dasnevismo tienen el objetivo de ganar las elecciones. Pero saben que -si la elección es lo suficientemente buena- cerca del 50%, pueden usufructuar la polarización que habrá naturalmente entre la UCR y el PRO versus el PJ, para renovar las dos bancas que hoy ocupan legisladores dasnevistas.

La pelea, se pone interesante. Aunque el principal escenario será Comodoro, la ciudad de mayor caudal electoral de la provincia.

La foto de la semana

El peronismo está fraccionado, desorientado, y a la búsqueda de un líder. Y tal parece que el intendente de Comodoro, Carlos Linares, quiere ocupar ese lugar. Así lo demostró en el acto improvisado en el marco del Congreso del PJ en Camarones. La línea es clara: confrontar con Macri, alinearse a Cristina, y enfrentar a Das Neves, pero menos. Aunque sorprendió la virulencia de los cánticos contra el Gobernador. «Vamos a gobernar, vamos a ser opción de gobierno», dijo el Intendente. Hacía rato que el PJ no producía un hecho político de significancia. Por eso, esta foto del cierre del Congreso, es la imagen de la semana.

El desempleo por goteo y competitividad para la zona

Hoy lunes estarán en Buenos Aires los ministros Alberto Gilardino y Pablo Mamet. Será una previa del encuentro programado para el jueves entre Mario Das Neves y Marcos Peña. La expectativa en el Gobierno chubutense es que aparezca una propuesta concreta para que comercios e industrias de toda la Patagonia puedan mejorar su competitividad. La Casa Rosada habría usado como base de las medidas a promover, una carpeta que presentó Chubut referidas a diferenciales impositivos para la región, entre otros puntos. No hay que olvidar que también se espera una alternativa a la quita total de los reembolsos por puertos patagónicos.

Este fin de semana la FECh difundió un documento donde referencia que una Pyme en la Patagonia tiene un sobrecosto laboral de $ 1 millón respecto a firmas de la misma actividad en el resto del país. Es la diferencia que se produce en un año, por afrontar el concepto de Zona Patagónica, que en Chubut promedia el 20%. «Ya no alcanzan los subsidios o algún tipo de ayuda para sobrellevar la actual crisis», afirmaron desde la federación. Y frente a ello, la propuesta para mejorar la competitividad pasa por compensar fiscalmente el sobrecosto laboral. ¿Cómo? Haciendo esa compensación de Ganancias, IVA, Contribuciones patronales, gravámenes y tasas específicas recaudadas por la AFIP que obligan al empleador ante distintos organismos del Estado Nacional.

No está claro si son las medidas que prepara Nación y que les presentará esta semana a los funcionarios chubutenses, pero por ese lado pasaría la idea para sostener al menos el empleo que queda. Ya no hay rubro que no esté afectado por la pérdida de trabajo, basta con recordar que el Sindicato de Comercio está alarmado porque todas las semanas tienen despidos, comercios tradicionales cierran definitivamente, y las únicas nuevas inversiones son mercados chinos.

... Se dice que

...mientras crecen los despidos en Trelew, una firma importante había iniciado una obra de ampliación. Y es aún más significativo al tratarse de la planta de Coca Cola en el Parque Industrial de la ciudad, porque hace apenas unos días y después de 45 años, bajó sus persianas una embotelladora emblemática como la Pepsi, dejando medio centenar de personas sin trabajo. Aunque todos -según dicen en el Municipio- ya cobraron su indemnización.

...sin embargo, hay que lamentar que Coca Cola tuvo que parar su obra de ampliación. La necesidad de comprar a Corfo más agua en el Parque Industrial, obligó a la firma a reformular la inversión. Al parecer, el costo por el agua que le aplica el organismo provincial es demasiado elevado y no habría voluntad de rever el precio. En conclusión, la obra está parada.

...fue Adrián Maderna quien acercó al Gobierno el nombre de Rodrigo Lassaga para ocupar el cargo de vice ministro Coordinador. El abogado de 40 años fue una de las tantas opciones que se manejaron. También había propuesto a Juan Aguilar y hasta a Eduardo «Laly» Mazza.

...quien necesitaba imperiosamente un viceministro, era Alberto Gilardino, en cuya agenda diaria están los más variados inconvenientes que atender. Y el lugar era tan solicitado que hasta aparecieron nombres de relevancia interna del dasnevismo.

...muchos en los corrillos políticos chubutenses están contando votos, para ver si al dasnevismo le alcanza y junta los 18 sufragios legislativos que necesita para nombrar a Graciela Mercedes García Blanco, vicepresidenta de la Cámara de Apelaciones de Comodoro Rivadavia, como nuevo miembro del Superior Tribunal de Justicia de Chubut, la máxima corte provincial.

...con los votos de los comodorenses Viviana Navarro, Juan Carlos Fita y David González, más los propios, más los de Mac Karthy, más Di Filippo y Brúscoli, más Mario Mansilla, alcanzaría para que la jueza -suegra del volcánico «Tano» Di Pierro- llegue al tribunal.

...el radicalismo ya adelantó su voto negativo, pero nunca se sabe si esos tres votos son coincidentes. Una muy extendida cadena de rumores decía ayer que -si la UCR ocupaba la vacante generada por el fallecimiento de Marcelo Guinle, presidente del STJ- los votos por García Blanco podrían destrabarse. Pero estas versiones no pudieron ser confirmadas.

...de todos modos, también están quienes afirman que el dasnevismo no está «militando» los votos por la jueza con demasiado entusiasmo. «Digamos que están cumpliendo con el ‘Tano’, pero no mucho más» dijo una fuente legislativa. Esta semana, el miércoles, la jueza responderá preguntas en la Casa de las Leyes, y luego, el jueves, se hará la votación.

...en el PJ hacían ayer apreciaciones electorales respecto del infortunado accidente que tuvo Héctor González, al subir a un ring en Dolavon, donde el Sindicato de Luz y Fuerza auspiciaba un encuentro de box. Se cayó dos veces, con tanta mala suerte que se quebró tibia y peroné y ayer fue operado. «Estará de regreso en la campaña en pocos días», dijeron en un comunicado. González es precandidato a diputado nacional por la Celeste y Blanca, espacio que comparte con Dante Bowen y Jorge Aidar Bestene. Y mandó a su hermano Rogelio a Camarones con varios colectivos repletos de militantes, al Congreso del PJ.