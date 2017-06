Bowen promueve la creación de un partido kirchnerista por fuera del PJ de Chubut

No apoya ningún precandidato a diputado nacional. Buscará la reelección.

«No me siento del todo representado por algunos sectores», confesó ayer Bowen cuando visitó el programa A Primera Hora de FM EL CHUBUT, mostrando diferencias con la conducción del PJ. Y adelantó que junto a militantes de Trelew y otras localidades, «sentimos que podemos pensar en los próximos 8 ó 10 años y en cómo vamos a construir un modelo de provincia que podemos consolidar, por qué no, en otro nuevo espacio político, otro partido que pueda dar debate, discutir ideas que por ahí hoy no se está dando».

Aunque reconoció en Carlos Linares una perfil kirchnerista, apuntó con sus críticas a la conducción y varios dirigentes justicialistas «que son estos compañeros que se juntan en Puerto Madryn a comer, cerrar una rosca y orquestar algunas cuestiones». Y lamentó que «esas mesas achican; hay que pensar que yo como afiliado al partido jamás he sido convocado, no nos invitan a ningún encuentro».

Incluso, Bowen afirmó que tuvo conversaciones con los legisladores nacionales Santiago Igón y Nancy González, además de «otros que están dispersos y no tienen una organización. Hay una base de simpatizantes del peronismo, del kirchnerismo y demás, que no se siente representada por la actual conducción del PJ y que me parece que hay más por representar, por afuera también del partido en algún ámbito que se pueda construir, y en todo caso ponerse en valor esa construcción y cerrar alguna alianza con el PJ en algún futuro».

Para no dejar dudas, ratificó que ese espacio «yo lo construiría por fuera» del PJ y buscaría «construir un espacio que consolide una orgánica de la militancia», señalando incluso que «esos espacios si se consolidan tienen que tener un instrumento partidario, porque el Partido Justicialista así solo, sin contenido es una cáscara vacía».

LOS CANDIDATOS

Bowen dejó en claro que no apoya a ninguno de los precandidatos a diputados nacionales que se lanzaron. Y señaló que «decidimos aprovechar el tiempo y nuestra energía en la gestión».

Puso como ejemplo que para Dolavon «era mucho más importante la normalización de la Cooperativa que la cuestión de los diputados nacionales; hay un Consejo de Localidad que puede hacer campaña», pero «quedó con esta rosca medio judicial (por la interna del PJ) como representativo, que creo que no va a traccionar muchos votos».

DIALOGO CON DAS NEVES

El intendente de Dolavon cree que su diálogo con el gobernador Mario Das Neves «molesta y genera desconfianza» en la conducción del justicialismo. Pero apuntó que en la cúpula partidaria «no terminan de descifrar cómo jugamos nosotros, o cómo juego yo en particular. Lo cual me parece simpático».

Además, Bowen remarcó su buena relación con el Gobierno provincial y dijo que «nosotros no jugamos en contra de Das Neves, no salimos a matarlo. Podemos tener nuestras diferencias ideológicas, pero no las estamos expresando mediáticamente todo el tiempo. Me parece que hay que construir en gestión en conjunto con el Gobierno provincial».

LA REELECCION

Por otra parte, Bowen confesó su intención de ir por un segundo mandato en Dolavon. «Mis compañeros de militancia y demás, creemos que tenemos que abocarnos pura y exclusivamente a la gestión de Dolavon y quedarnos en la trinchera a construir un proyecto político».

Agregó que «si terminamos un buen mandato de cara al 2019, como nosotros lo pensamos, y todo nuestro grupo político considera que tenemos que ir a la reelección de Dolavon, sin dudas que lo vamos a hacer».