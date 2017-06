“Creen que el gobierno está fundido por culpa de los pobres”

En diálogo con la prensa señaló que “con las personas que tienen más necesidades, las que tienen más problemas con sus hijos, las personas que tienen a cargo familiares discapacitados, ahí es donde hay que poner más atención. Por eso la medida tomada por Nación de poner restricciones para el acceso a las pensiones por discapacidad es algo escandaloso. Llama la atención y es escandaloso que se le quite la pensión de apenas 4 mil pesos a una familia que tiene un ingreso de 20 mil pesos, cuando se trata de un aporte importante. Y habérselo sacado a todos para ver después a quien se lo devuelven es una táctica del Gobierno nacional”.

A nivel municipal acusó que “la idea que se escucha entre los concejales de Cambiemos es que el vecino abusa del Gobierno municipal. La idea es que los pobres piden demasiado. Que el pobre abusa pidiendo y no quiere trabajar. Creen que el Gobierno está fundido y no tiene plata por culpa de los pobres que piden demasiado. No miran que el que abusa del Estado es el rico, el poderoso, y quiero que la gente lo sepa”.

En este marco señaló que “uno se cansa de escuchar las burlas y las risas, cuando es una responsabilidad del Estado asistir a la mujer que está sola con sus hijos, y no obligarla a estar todo el día tirada en el piso buscando hojas y pinocha para prender fuego. Le pregunto a muchos funcionarios de este Gobierno si no son corruptos ellos que nacieron en cuna de oro, que abusaron del Estado y siguen abusando hoy en día”.

A modo de ejemplo comentó que “hoy en día la gente no tiene lugar para hacer su casa y desde el Municipio se les dice que no hay tierras fiscales. Sin embargo todos conocimos que en el barrio Matadero un vecino de buena posición pidió 5 hectáreas en comodato para cuidarlas. Y estaba todo resuelto para dárselas, para que no tuviera molestias alrededor de su campo. Menos mal que nos dimos cuenta porque sino esas tierras estarían en manos de un privado, sería un espacio privatizado cuando podría ser para construir casas o una plaza”.

PRIVILEGIOS PARA POCOS

Romano opinó que “los privilegios los tienen los que más tienen, eso vemos que pasa todo el tiempo. Quiero ver si acá vienen personas de una clase social alta y los dejan plantados como ayer con la gente del barrio. Porque a la gente del otro lado del arroyo es a la que no le pasan a buscar la basura, no a la gente del centro o de Villa Ayelén”.

Asimismo, acusó que “hay una política de injusticia que baja del Gobierno nacional, una política que castiga al pobre por ser pobre, cuando el que arruina al país son los ricos, las mineras, petroleras, son los enormes productores de soja que se roban todo y lo ponen en los bancos afuera del país. La culpa no es del pobre, y se tendrían que tapar la boca porque es justamente la gente que los está sosteniendo”.