Chubut Para Todos, el FPV y Cambiemos presentaron sus alianzas

A la medianoche cerró el plazo de presentación de alianzas de cara a las Primaria Abiertas, Simultáneas y Obligatorias previstas para el domingo 13 de agosto.

El primero en presentar la documentación fue Chubut Para Todos, que está integrado con Chubut Somos Todos, el PACH, Cultura Educación y Trabajo, y el Polo Social, y registró el nombre de su alianza el lunes ante la Justicia Federal Electoral.

El Frente para la Victoria quedó integrado por el PJ y el Partido Independiente de Chubut (Pich), sin el Partido Socialista Auténtico que no cerró el acuerdo y presentará candidatos propios.

Por su parte, la alianza Cambiemos (integrada por la UCR y el PRO), se aprestaba anoche a formalizar la presentación de rigor ante la Justicia, luego de arduas conversaciones entre sus máximos dirigentes.

Las diferencias en Cambiemos pasan por definir quién encabezará una eventual lista de unidad o si confrontarán en las PASO. La discusión no fue saldada pero sí se aprestaban a cerrar la alianza.

Por otra parte, hasta anoche no se había presentado como alianza el Frente de Izquierda de los Trabajadores (FIT), que reuniría al Movimiento Socialista de los Trabajadores (MST) y el Partido Obrero (PO).