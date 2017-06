Das Neves dijo que buscarán a alguien del perfil de Guinle para el Superior

Además se refirió a la postulación que realizó de la camarista de Comodoro Rivadavia, Graciela Mercedes García Blanco, y sostuvo que «cuando propusimos su nombre se estigmatizó y se dijo de todo, y resulta que ayer estaban sorprendidos los propios diputados por la solvencia de la camarista».

El mandatario señaló que «cuando propuse a Marcelo Guinle para el Superior también fue estigmatizado; se dijo de todo, nada más que por el pecado de ser un dirigente político».

«Un dirigente político que llevó al máximo nivel a Chubut, el tercer lugar en la sucesión presidencial, fue senador nacional y presidente de la Comisión de Acuerdos. Fue el que le ponía la rúbrica a cada Juez Federal en el país», detalló el mandatario. Por eso «al final de su carrera, me pareció que era lógico y que jerarquizaba al Tribunal y que no iba a permitir ningún tipo de interferencias como hubo en el pasado, porque yo doy nombre y apellido, en la época de Roger y Pasutti que los manejaba Meza Evans».

Das Neves recordó que «en la última charla periodística dijo algo tan sencillo como lo que decimos todos los días, que es hora de que los jueces den la cara y que expliquen los porqué. Los fiscales lo hacen, pero ahora los jueces también, y además hablaba de la cantidad de personal y de los sueldos. Tenía los pies sobre la tierra».

Por eso, insistió en que «para reemplazarlo creo que nos va a tomar un tiempo, pero estamos buscando un perfil de esas características. Y la verdad que me siento orgulloso de haberlo posicionado. Lo lamentable de todo que duró tres meses, como duran muchas cosas en la Legislatura, porque no sé qué es lo que creen. En el caso de Marcelo, un hombre que pertenecía al sector que se oponía a su designación, una cosa descabellada. Oponerse por oponerse».

SOLVENCIA

Al ser consultado por la prensa sobre la presentación que realizó ante los diputados provinciales la postulante al Superior Tribunal de Justicia, García Blanco, indicó que «acá se estigmatizó y se dijo de todo, siempre nos estigmatizan cuando ponemos un nombre, y resulta que ayer estaban sorprendidos los propios diputados por la solvencia de la camarista». «Todo ser humano que esté en una función tiene parientes, tiene familiares, somos una comunidad chica, no la descalifica para ser y ocupar el cargo, y si nosotros la proponemos lo hacemos sin ningún tipo de condiciones», expresó.

Además manifestó que «nunca estuve con ella, pude estar en algún acto público, en el aniversario de Comodoro Rivadavia, pero nunca hablé con ella, ni la conozco, pero cuando recibí el curriculum lo mandé, aparte porque dijimos que iba a ser una mujer. Cumplimos y espero que esa sorpresa que se llevaron algunos diputados lo expresen a la hora de votar», concluyó.