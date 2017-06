El prestigioso abogado Nicolás Schick dio una charla en SAOP

Asimismo, la reunión fue una oportunidad para que todos aquellos trabajadores que hayan sufrido un accidente o enfermedad relacionada con el trabajo, se acerquen y puedan plantear sus casos, sus dudas y conocer cuáles con los verdaderos derechos integrales que les corresponden como así también los inconvenientes de tener que recurrir ante las comisiones m{edicas locales.

Asimismo, expuso los requisitos necesarios para entablar una acción judicial contra los aseguradores de riesgos de trabajo. Cabe mencionar que Nicolás Javier Schick integra el Estudio Schick & Asociados.

ESTUDIO SCHICK & ASOCIADOS

Se especializa en Accidentes del Trabajo; Enfermedades del Trabajo; Despidos; Indemnizaciones por Incapacidad Absoluta; Suspensiones; Falta de Pago o Incorrecta Liquidación de Haberes; Trabajo No Registrado; Fraude Laboral; Simulación Ilícita Utilizando Figuras No Laborales; Defensas y Reinstalaciones de Representantes Sindicales; Cesanteados o Discriminados por su Condición Especial.

Todas estas acciones son realizadas para la defensa de trabajadores provenientes de las más diversas actividades laborales. Entre ellas vale mencionar las siguientes: metalúrgica, construcción, comercio, servicios, alimentación, profesionales (ingeniería, medicina, etc.), periodismo, obras sociales, entre otros.

El estudio cuenta con una dotación de abogados especializados en la solución de los conflictos laborales de los trabajadores.

También existe un área dedicada a temas de Derecho Vivil, destinada principalmente a atender daños y perjuicios personales ocasionados por accidentes de tránsito.

Para una mejor atención a nuestros clientes el estudio cuenta con el asesoramiento de profesionales en medicina, ciencias económicas e Ingeniería.

LEY DE RIESGOS DEL TRABAJO

En materia de accidentes y enfermedades del trabajo y sobre la aplicación de la Ley de Riesgos del Trabajo (LRT) Nro 24.557, el estudio se ha especializado en forma muy particular, habiendo bregado desde la misma puesta en vigencia de la LRT en 1996, por la reconquista de los derechos de los damnificados, que fueran cercenados por esa ley.

Esta lucha tribunalicia y jurisprudencial de 12 años se vio enriquecida por la interacción académica desempeñada por Dr. Horacio Schick, como docente y asesor legislativo en proyectos de reforma de la LRT. También ha sido expositor en distintos eventos de la especialidad, así como en la publicación de numerosos artículos en revistas jurídicas, opiniones vertidas en diversos medios de difusión masiva y autor del libro «Ley de Riesgos del Trabajo. Análisis crítico y propuestas», editado por Editorial Quórum.