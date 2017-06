Linares: «No voy a dar la bendición a ningún candidato»

«Vamos a hacer la campaña como tiene que ser, pero sin dar la bendición a ningún candidato, porque no queremos. Queremos que salga de la base de la democracia partidaria», aseguró el líder de la Federación Peronista. En diálogo con FM EL CHUBUT, Linares se mostró a favor de que «cualquier agrupación tenga la democracia de poder elegir su candidato», si bien completó que después se verá «cuántos son los que quedan en la grilla de partida».

Consultado por su influencia en la discusión de los candidatos del PJ, Linares respondió que «yo no tengo por qué hacerlo. Hacemos política partidaria como corresponde, pero después, el que tiene que elegir qué candidato quiere que nos represente es el afiliado».

De igual forma, Linares marcó los tiempos al referirse a su candidatura a gobernador en 2019, tras el pedido de la militancia en Camarones. «Los dirigentes tenemos la obligación de tener la cabeza fría, gobernar, en un momento que estamos muy complicados, que es el debate que nosotros queremos dar, a ver cómo estamos y para dónde vamos», dijo el intendente.

Por otro lado, Linares le respondió al ministro de Economía, Pablo Oca, que «a pesar de la crisis provincial y nacional, Comodoro es una ciudad totalmente controlada en ese sentido financieramente, no tiene problemas en su masa salarial, está equilibrada».

El ministro de Economía sentenció que Linares es «la vergüenza de la política». Linares sostuvo que «en vez de preocuparse por si yo soy un buen o mal dirigente», se debería abordar «cómo está económicamente la provincia, cómo vamos a seguir para adelante, cómo estamos con el desempleo, cómo vamos a hacer para pagar los sueldos de acá a fin de año».