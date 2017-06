Más de un metro de nieve en la meseta de Chubut

. En algunos casos tapó accesos y alcanzó la altura de las ventanas.

En estos pueblos, donde hay una gran movilización y solidaridad, todos los vecinos se ayudaron mutuamente para paliar la contingencia climática. La actividad no se suspendió el último viernes, y ayer se declararon en emergencia climática las localidades de la meseta. En forma extraordinaria se repartieron ropa de abrigo, garrafas y leña.



Las escuelas se pusieron a disposición de sus vecinos, al igual que los Sum y gimnasios.

En Paso de Indios cayó más de un metro de nieve. Hasta el mediodía de ayer, según informó el intendente, Mario Pichiñán a EL CHUBUT, seguía nevando, luego de dos días de nevada intensa. Se cortaron los servicios de transporte en ésa localidad.

Hasta ayer al mediodía, 90 centímetros de nieve se había acumulado; y en la zona de Cajón de Ginebra Chico y El Pajarito, «la altura de la nieve alcanzó 1,10 metros», dijo el jefe comunal.

Desde el año 2001 no se recuerda una nevada de estas características en la Herrería.

MESETA CENTRAL

En Lagunita Salada, desde el viernes la nieve se constituyó en un problema para los habitantes. La casa de los maestros de la Escuela 117 se vio con ingreso de nieve, que tapó ingresos. Asimismo, algunos galpones con lana quedaron cubiertos por nieve.

También cayó nieve en Telsen, Aldea Sepaucal, Gan Gan, Gastre, El Escorial, Blancuntre, Paso del Sapo, Chacay Oeste, Las Plumas, Aldea El Mirasol, Los Altares y Paso de Indios. Vale destacar que de todas las localidades, EL CHUBUT recibió abundante material fotográfico. Pese a las dificultades que hay por el servicio de Internet, los pobladores no dejaron de comunicarse con este medio, reconociendo el acompañamiento que siempre, desde EL CHUBUT, se ofrece a la querida gente de la meseta.

Mucha gente quedó varada. Hubo vecinos de la meseta que llegaron a Puerto Madryn para realizar una capacitación en Turismo y no pudieron volver, ya que todos los transportes paralizaron sus servicios.

Asimismo, los festejos por el Día del Padre se vieron empañados y quienes tienen a sus progenitores en la meseta, por ejemplo, no pudieron viajar a sus lugares de origen.

Los vehículos de Defensa Civil, de las empresas mineras, de las Comunas Rurales cabecera, de comerciantes, se prestaron solidariamente para los pobladores.